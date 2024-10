Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval pressikonverentsil Islandil, et Ukraina piiril võib peagi olla 12 000 Põhja-Korea sõdurit, vahendasid uudisteagentuurid. Venemaa pommirünnak Harkivile purustas esmaspäeval suure osa Deržpromi hoonest, mis on üks linna kuulsamaid vaatamisväärsusi.

Oluline teisipäeval, 29. oktoobril kell 5.55:

- Zelenski sõnul on Ukraina piiril peagi 12 000 Põhja-Korea sõdurit;

- Venemaa pommirünnak tabas Harkivi ajaloolist hoonet;

- Norra peaminister kuulutas välja 500 miljoni euro suuruse abipaketi Ukrainale.

Zelenski sõnul on Ukraina piiril peagi 12 000 Põhja-Korea sõdurit

"Umbes 3000 Põhja-Korea sõdurit ja ohvitseri on juba Venemaa territooriumil ja neid kasutatakse meie vastu," rääkis Zelenski. "Arvame, et neid on varsti 12 000."

"See on loomulikult eskalatsioon," rõhutas Zelenski ajakirjanikele.

Zelenski sõnul on Kiiev veendunud, et Venemaa kasutab Ukraina vastu Põhja-Korea sõdureid. President lisas, et teda üllatab endiselt Ukraina partnerite sõnum, et teatud piire ei tohi ületada. "Kuid Venemaa teeb seda juba," täheldas ta.

Zelenski kohtus Põhjamaade peaministritega esmaspäeval Põhjamaade Nõukogu istunginädalaga seoses korraldatud üritusel.

Põhja-Korea on saatnud Venemaale väljaõppele umbes 10 000 sõdurit, teatas Pentagon esmaspäeval.

"Me usume, et Põhja-Korea on saatnud Venemaa idaossa väljaõppele kokku umbes 10 000 sõdurit, kes tõenäoliselt täiendavad järgmise paari nädala jooksul Venemaa vägesid Ukraina lähedal," ütles Pentagoni pressiesindaja asetäitja Sabrina Singh ajakirjanikele.

USA president Joe Biden ütles esmaspäeval, et Põhja-Korea tuhandete sõdurite saatmine Venemaale on sündmuste ohtlik areng, taustaks läänemaade kartus nende kasutamise ees Moskva agressioonisõjas Ukraina vastu.

"Väga ohtlik," ütles Biden vastuseks ajakirjanike küsimusele teadete kohta Põhja-Korea sõjaväelaste ümberpaigutamisest Venemaale.

USA teatas esmaspäeval, et on väljendanud Hiina võimudele muret seoses Põhja-Korea sõdurite lähetamisega Venemaale, kus nad tõenäoliselt aitavad Moskvat sõjas Ukraina vastu.

"Washington tegi Pekingile selgeks, et me oleme selle pärast mures ja ka nad ise peaksid olema mures oma kahe naabri, Venemaa ja Põhja-Korea destabiliseeriva tegevuse pärast," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Matthew Miller ajakirjanikele.

Hiina ja Venemaa on mõlemad Põhja-Korea liitlased.

Venemaa pommirünnak tabas Harkivi ajaloolist hoonet

Venemaa pommirünnak Harkivile purustas esmaspäeval suure osa Deržpromi hoonest, mis on üks linna kuulsamaid vaatamisväärsusi. Hoone pärineb 1920. aastatest.

Ukraina president Volodõmr Zelenski mõistis hukka löögi Harkivi Deržpromi hoonele, mis on üks silmatorkavamaid näiteid nõukogudeaegsest konstruktivismiarhitektuurist ja mida nimetati Nõukogude Liidu esimeseks pilvelõhkujaks.

A Russian air strike severely damaged the Derzhprom in Kharkiv, one of the world's most famous constructivist buildings under provisional enhanced UNESCO protection.



In Kryvyi Rih, a Russian missile struck a residential building, causing a fire. Many other Ukrainian cities and… pic.twitter.com/OfWnTAEtze — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 28, 2024

"Okupandid on tabanud linna ikoonilist sümbolit, mida teavad kõik Harkivi elanikud," kirjutas Harkivi oblasti kuberner Oleh Syniehubov Telegramis. Ta ütles, et mitu korrust on hävinud.

UNESCO maailmapärandi nimistusse kantud Deržpromi hoone valmis 1928. aastal, kui Harkiv oli Nõukogude Ukraina pealinn.

Norra peaminister kuulutas välja 500 miljoni euro suuruse abipaketi Ukrainale

Norra peaminister Jonas Gahr Store teatas esmaspäeval, et Norra annab Ukrainale 500 miljoni euro suuruse abipaketi, millest üle poole eraldatakse sõjaliseks abiks.

Mitmed Põhjamaad, sealhulgas Island, Taani, Norra, Soome ja Rootsi, on nõustunud andma Ukrainale kaitsetoetust. Abi sisaldab relvade tootmist, toetust talveks valmistumisel, abi varjendite ehitamisel ja võiduplaani toetamist.

Põhjamaad on andnud Ukrainale rohkem kui 20 miljardi euro väärtuses sõjalist, rahalist ja humanitaarabi alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest 2022. aasta veebruaris.

Islandil toimunud Põhjamaade Nõukogu neljandal tippkohtumisel andis Ukraina president Volodõmõr Zelenski riigijuhtidele ülevaate olukorrast rindel.

"Põhjamaad jätkavad uute võimaluste otsimist Ukraina ja selle rahva toetamiseks, samal ajal kui Ukraina jätkab võitlust Venemaa agressiooniga," teatasid riigid esmaspäeval pärast Reykjavikis tippkohtumist.

Norra on Ukrainale antava abi mahu poolest maailmas 12. kohal, olles Kieli Instituudi andmetel andnud Ukrainale humanitaar-, finants- ja sõjalist toetust 2,8 miljardi euro väärtuses.