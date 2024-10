Läti majandusministeerium plaanib sekkuda toiduainete hindadesse

Läti majandusminister Viktors Valainis ütles, et valitsuse eesmärk on saavutada esmatarbekaupade kuni 20-protsendine hinnalangus.

Läti valitsus käsitles toiduainete hüppelise hinnatõusu teemat juba kevadel, kui andis konkurentsinõukogule ja teistele institutsioonidele ülesandeks koostada ettepanekud hindade alandamiseks. Kuna ettepanekud olid ebapiisavad, plaanib majandusministeerium rakendada laiemat valikut meetmeid.

"Näiteks kehtestada teatud kaubagruppide juurdehindlusele lagi. Teine on võtta kasutusele kontrollimehhanismid, hinnavõrdlusmehhanismid, digivahendid, mis aitaksid kontrollida hindade mahtu, ka allahindluspoliitikas. See hõlmab, kuidas on korraldatud kaubanduskeskuste ja tootjate suhe, kus tootjad pole just kõige paremas olukorras," selgitas Valainis.

"Hindade kulukuse poolest paistame silma nii Balti riikides kui ka laiemalt," sõnas Valainis. "Kuidagi on juhtunud nii, et kaubanduskeskustes on toimunud võimu koondumine, millel on mõju nii tootjale kui ka tarbijale. Seetõttu usume, et märkimisväärne sekkumine on vajalik."

Ministeeriumi ideed on praegu vaid ettepaneku faasis. Plaani peaks nädala jooksul arutama koalitsiooni koostöökogu. Siis tutvustatakse ka laiemale avalikkusele plaani üksikasju.

Läti kaupmeeste liit teatas, et hinnaregulatsioon ei ole õige suund, kuhu minna.