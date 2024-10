Järvan: ümberkorralduse suurim murekoht oli Tallinna bussiliin 40

Järvan ütles alustuseks, et hea uudis on see, et reedest avatakse Tondi ülesõit, mis toob kaasa liikluskoormuse ühtlasema jaotumise selles piirkonnas.

Eelmise nädala Tallinna bussiliinide muudatusi kommenteerides ütles Järvan, et liin 25, mida Tiskre elanikud ootasid 20 aastat, on läinud hästi käima. "Seda näitavad kasutuste andmed ja kohalike rõõmsad pildid bussist," ütles Järvan.

"Liinil 26, mille viisime Paldiski maanteele, on kasutus sama, aga buss sõidab kiiremini ja kulutab vähem kütust," sõnas Järvan.

Järvan rääkis ka, et suurim murekoht oli liin 40 ja selle täituvus. "Liini täituvus kasvas ja see oli kohalikele ootamatu. See on sama täituvus kui 24 liinil, aga selleks, et olukorda leevendada, lisasime liinile 40 tipptunnil viis liigendbussi väljumist. Tulevikus saaks liin 35 kandvaks bussiks selles piirkonnas," sõnas Järvan.

Järvan lisas, et Ristiku tänava elanikud liiga palju ei hinda, et liigendbussid nende tänaval sõidavad ja seal tuleb leida kompromiss.

"Liin 49 oli märgilise tähtsusega, sest tahtsime vaadata, kas saame tööinimesed bussi, siis andmed kinnitavad, et on suurenenud sisenemised Viimsist ja Piritalt. Ei minda ainult Ülemiste Citysse, vaid minnakse ka Ülemiste jaama," sõnas Järvan.

Järvan märkis ka, et liin 54 on saanud hea kasutuse. "Vaatame, kas mõningate peatustega saame veel lisandväärtust pakkuda," sõnas abilinnapea.

"Liinid 12 ja 13 on heas kasutuses, aga probleem on see, et Mustakivis on teekatte remont ja seetõtu on hilinemised 12-15 minutit. Näeme, et Mustamäe elanikud sõidavad bussiga veel rohkem Ülemiste Citysse," sõnas Järvan.

Paldiski maantee rattateed talveks üles ei võeta.

"Meil pole ka olulist poliitilist diskussiooni sellel teemal tekkinud, kuigi inimeste poolt, kes istuvad ummikutes, tahet oleks, aga kuna järgmisel aastal läheb Hipodroomi ristmik ümberehitusele, siis on mõistlik seda kavandada järjepidevalt," sõnas Järvan.

"Ratturite poolt on see jupp intensiivse kasutuse saanud," lisas abilinnapea Madle Lippus (SDE).

Tallinna liinivõrgu uuenduste aluseks on Tallinna eri liikumisviiside liiklusmudel, mis tugineb suurele andmekogumile. See hõlmab rahvastiku paiknemise ja demograafilisi andmeid, ühistranspordi kasutajate loendussüsteemi infot ning liiklusandmeid.

Lisaks arvestatakse mobiilpositsioneerimisandmetega ning maksu- ja tolliameti andmetel põhinevat lähte- ja sihtkohtade nõudlusmaatriksit inimeste registreeritud kodu ning töö- ja koolikohtade vahel. Uue liinivõrgu planeerimisel võetakse arvesse ka tehtud uuringuid, kodanike tagasisidet ja väliskonsultantide soovitusi, teatas linnavalitsus.

Tallinna liinivõrgu esimene suurem uuendamine algas 2023. aasta suvel, kui ühendati üheksa bussiliini neljaks uueks liiniks ning muudeti väiksemal määral mõne teekonda.

Praeguse seisuga pole Tallinna ühistranspordi liinivõrgu ümberkorraldused veel isegi poole peal, sest ees on veel kolm etappi.