Elektri hinda kõigutab sel nädalal üles-alla ebastabiilne tuuletoodang

Elektri börsihind on sel nädalal väga kõikuv ning selle taga on ebastabiilne tuuletoodang, öeldi ERR-ile Eesti Energiast.

Kui esmaspäeval oli elektri hind elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas päeva keskmisena 121 ja teisipäeval 163 eurot megavatt-tunnist, siis kolmapäeval kukub keskmine hind 14 euro peale.

Sel nädalal mõjutavad elektrihinda kõige tugevamini tuuleolud, ütles ERR-ile Eesti Energia energiakaubanduse juht Armen Kasparov.

"Tuuletoodang tõotab sel nädalal tulla väga ebastabiilne: tiputoodangut oodatakse kolmapäeval, seda näeme ka madalamates elektrihindades, ja reedel, samal ajal kui teisipäeval ja laupäeval ei ületa aga tuuletoodang 400 megavatt-tundi. Soome prognoositakse aga väga kõrget tuuletoodangut kogu nädala lõikes, tipuga kolmapäeval," lausus Kasparov.

Kasparovi sõnul on see tavapärane, et sügisel sõltub elektri hind rohkem tuulest, sest päikeseelektri toodang väheneb. "Kuna tuuleenergia tootmine on meie piirkonnas võrreldes eelmise aastaga märkimisväärselt kasvanud, siis mõjutavad eeloleva talveperioodi elektrihindasid kõige enam just tuuleolud," lausus ta.

Eelseisva külmema aja kohta märkis Kasparov, et tulevikutehingud näitavad, et hinnatase võiks sügisel ja tuleval talvel jääda enam-vähem samale tasemele kui möödunud aastal.

"Ehk eelmise nädala kõrged päeva keskmised hinnad olid pigem erandlikud," märkis ta.

Möödunud nädalal oli hinnamõjutajaid palju, lisas Kasparov.

"Leedu-Rootsi 700-megavatine ühendus taastus alles pühapäeva õhtul. Kui Auvere elektrijaam naasis turule kolmapäeval, siis paljud teised ja hinna mõistes mõjukamad Baltikumi tootmisvõimsused, näiteks mitmed gaasijaamad, olid turult eemal kuni nädalavahetuseni või on seda jätkuvalt," lausus ta.

See, et Soomes on elektri hind Eestist märkimisväärselt odavam, on Kasparovi sõnul tingitud põhjanaabrite paremini tasakaalustatud tootmisportfelli tõttu.

"Eelkõige on nende eelisteks mahukas tuuletootmine, juhitav hüdroenergia tootmine ning baaskoormusenergiana tuumaenergia," ütles ta.