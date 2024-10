ISW: Vene rünnakutempo on pisut kiirenenud, aga murrangut pole

Venemaa rünnakutempo Ukrainas on kiirenenud, kuid ekspertide hinnangul jääb see ikkagi suhteliselt aeglaseks ja vastab kaevikusõjale parameetritele, märkis mõttekoda Sõjauuringute Instituudi (ISW) oma teisipäevaõhtuses ülevaates.

"Venemaa edasiliikumine Ukrainas on viimastel nädalatel kiirenenud, kuid on endiselt aeglane ja vastab pigem kaevikusõja kui kiirele mehhaniseeritud manööversõjale," öeldakse ISW raportis. Selline muutus näitab mõttekoja analüütikute hinnangul, kui suuresti on Venemaa edasitung pärast enam kui kaks ja pool aastat kestnud sõda olnud stagneerunud.

ISW analüütikud märkisid, et hiljuti läänes levinud hinnangud, milles võrreldakse Vene vägede edasitungimise tempot 2024. aasta septembris Venemaa edenemisega sõja alguses, on äärmiselt eksitavad.

ISW hinnangul liikusid Vene väed 2022. aasta märtsis edasi keskmise kiirusega 1265 ruutkilomeetrit päevas – see on peaaegu 90 korda rohkem kui umbes 14 ruutkilomeetrit, mille võrra Vene väed 2024. aasta septembris ekspertide hinnangul päevas edasi liikusid.

"Vene vägede kiire edenemine sügavale Ukraina territooriumile, sealhulgas suure osa Kiievi, Tšernigovi, Sumõ ja Harkivi oblasti alade ajutine hõivamine, oli iseloomulik Venemaa täiemahulise sissetungi esimesele kuule, samal ajal kui hiljutist Venemaa edasitungimist on iseloomustanud väikesed, lokaalsed, taktikalised edusammud," seisab hinnangus.

Eksperdid lisasid, et Vene väed on viimasel ajal Ida-Ukrainas saavutanud edu, kuid selle edu võrdlemine Vene vägede esialgse sügava tungimisega Ukrainasse sõja alguses on eksitav.

"Näiteks 1. oktoobrist 2024 on Vene väed vallutanud Vuhledari küla, jätkanud edasitungi Vuhledarist põhja- ja loode suunas ning saavutanud eelmisel nädalal Selidovos (Pokrovskist kagus) ja selle lähedal märkimisväärseid taktikalisi edusamme. Need edasiliikumised on taktikaliselt olulised, kuid ei ole võrreldavad Vene vägede üldise edasitungimise kiirusega kogu rindejoonel, millest märkimisväärne osa jääb suhteliselt paigale ning jäävad kahe suurusjärgu võrra väiksemaks kuid Vene vägede edasitung sõja esimeses etapis," kirjeldab ISW.

ISW ekspertide sõnul on Venemaa vägede praegune edasitungimine seostatav sellega, et Vene sõjaväe juhtkond on andnud oma üksustele korralduse suurendada märkimisväärselt mehhaniseeritud rünnakute tempot kogu lahingupiirkonnas, kuni algav vihmaperiood ei ole veel kogu maapinda tehnikale läbimatult pehmeks muutnud.

FT: Kiiev ja Moskva räägivad läbi rünnakute lõpetamist energiataristule

Kiiev ja Moskva peavad läbirääkimisi energiataristu objektide vastu suunatud õhurünnakute vastastikuse lõpetamise üle, vahendas portaal Unian kolmapäeval Briti väljaannet Financial Times (FT).

Anonüümsust palunud Ukraina ametnik ütles FT-le, et viimastel nädalatel on energiasektori vastu suunatud löökide sagedus vähenenud. Märgitakse, et selline kokkulepe oleks mõlema riigi huvides.

Ajakirjanikud märkisid, et Venemaa režiimisjuht Vladimir Putin ei pruugi nõustuda selliste tingimustega, kuni Ukraina väed on Kurski oblastis. Lisaks ei kavatse Ukraina esialgu lõpetada rünnakuid Venemaa territooriumil asuvatele naftatöötlemisrajatistele.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles hiljuti ajakirjanikele, et selline kokkulepe aitaks lõpetada sõja kuuma faasi. Samas ei tähendaks see, et Ukraina kaitsevägi lõpetaks kaitsmise ja pealetungi, lisas ta.