Hispaania tulvavetes hukkus vähemalt 51 inimest

Valencia piirkonnajuht Carlos Mazon ütles kolmapäeval, et osa inimesi on jäänud ligipääsmatutesse kohtadesse lõksu. "Kui (kiirabi) ei ole saabunud, siis ei ole see tingitud vahendite puudumisest, vaid juurdepääsuprobleemist," ütles Mazon pressikonverentsil ja lisas, et teatud piirkondadesse jõudmine on täiesti võimatu.

Sotsiaalmeediasse ilmusid öö jooksul kümned videod, mis näitavad tulvavete tõttu lõksu jäänud inimesi, kellest osa on roninud puude otsa, et mitte lasta ennast veevoolust kaasa viia.

Veebivideotest võis näha, kuidas tuletõrjujad vabastasid juhte, kes olid oma autodesse Alzira linna üleujutatud tänavatele kinni jäänud.

Piirkonna päästeteenistused kutsusid kodanikke üles vältima igasugust maanteel liikumist ja järgima ametlikest allikatest tulevaid värskeid juhiseid. Päästeamet lähetas mõnesse kohta päästeoperatsioonidele spetsialiseerunud sõjaväeüksusi, et aidata kohalikke päästetöötajaid.

Hispaania riiklik ilmaagentuur AEMET kuulutas teisipäeval Valencia regioonis välja punase taseme hoiatuse, kus mõnes piirkonnas, nagu Turis ja Utiel, sadas ööpäevaga 200 mm vihma. Sellest ajast alates on ohutaset alandanud kollaseks, kuna vihm oli suures osas lakanud.

Üleujutuse tõttu tühistati rongide väljumised Madridi ja Barcelonasse ning enim kannatada saanud piirkondades peatati õppetöö koolides ja muud olulised teenused.

Hispaania alamkoja spiiker Francine Armengol ütles, et katastroofi tõttu katkestatakse kolmapäevane parlamendiistung.

Hukkunute arv näis olevat Euroopas suurim üleujutustes alates 2021. aastast, mil Saksamaal hukkus vähemalt 185 inimest.

Tegemist on suurima üleujutusega seotud katastroofiga Hispaanias alates 1996. aastast, mil Püreneedes Biesca lähedal äkilises üleujutuses hukkus 87 ja sai vigastada 180 inimest.

Teadlaste sõnul sagenevad kliimamuutuste tõttu piirkonnas äärmuslikud ilmastikunähtused. Meteoroloogid arvavad, et Vahemere soojenemine, mis suurendab vee aurustumist, mängib paduvihmade üha tugevamaks muutumisel võtmerolli.