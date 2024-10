Politsei tahab kaotatud asjade hoidmisest vabaneda

Inimeste hajameelsusel pole piire. Unustatud prille ja proteese, aga ka mütse-salle on omaniku ootel nii kultuurimajades kui ka bussi- ja rongifirmades. Politseile on aga toodud nii pallju leitud asju, et nad tahavad seadust muutes nende hoidmisest vabaks saada.

Mõnikord on teatrietenduse järgne emotsioon nii suur, et mitte ainult publik ei unusta oma asju maha, vaid ka näitleja. Nii näiteks lahkus mõne aasta eest vana sepp Ivan Orav Laagri kultuurikeskusest pärast etendust ilma valehammasteta.

"Vana sepp kõndis vist üsna tükk aega ilma hammasteta ringi, sest nad siin kultuurimajas vedelesid mõnda aega, aga keegi neil järel käis. Oli see vana sepp ise või mõni tema jüngritest, aga igatahes hambaid meil siin enam ei ole," rääkis Laagri kultuurikeskuse juhataja Kadri Tasa.

Küll aga on muud ununud kraami nii palju, et kõik enam kappi ära ei mahtunud. Teiste seas ootavad omanikku kaheksa prillipaari ja üks diabeetikutele eluks hädavajalik glükomeetri komplekt. Mitu õpetajat aga on lahkunud laulukonkursilt, jättes maha jupikese oma klaverist.

"On ka naljakas juhtum olnud, kus meie arvasime, et see on külmkapi riiul, tegelikult oli klaveri noodialus. lihtsalt väga kaunis. Sellele tuldi kiiresti järele," ütles Tasa.

Pealinna bussidest leitakse aastas 4000 eset, järele tullakse neist vaid kolmandikule. Kaks kuud hoitakse alles vaid mittesöödavaid asju.

"Meil ei ole selliseid külmlaudusid või head säilituskohta toidukraamile, aga kui vahetult pärast kaotamist või unustamist meiega ühendust võtta, siis võimaluse korral me üritame tagastada omanikele," ütles Tallinna linnatranspordi ameti teenindusdirektor Tarmo Lai.

Väga paljud kaotatud asjad viiakse politseisse ja nüüd tahab politsei nende kogumise ja hoidmise lõpetada.

"Kuna asutusel kulub väga palju tööressurssi nende leidude haldamisele ja nende järel käimisele – ligi 350 tundi nädalas – ja leide on aastas umbes 4000, siis ongi mõte seda tööressurssi suunata rohkem meie põhitegevustele," selgitas PPA logistikabüroo varade grupijuht Mari-Liis Laan.

Plaanitav seadusemuudatus annaks kaotatud asjadega tegelemise üle omavalitsustele. Praegu peab politsei eset 12 kuud enda juures hoidma, enne kui saab kohalikule omavalitsusele üle anda.

Politsei kogemus näitab, et kui kahe kuu jooksul asjale järele ei tulda, siis see jääbki lattu seisma.

"Mis meile enamasti jäävadki hoiule, on mobiiltelefonid, sülearvutid, e-lugerid, tahvelarvutid, tõukerattad, jalgrattad, kallima firma käekotid, rahakotid, kallimad autovõtmed," loetles Laan.

Erinevalt politseist pole Elronil leitud asjade tagastamisega muret. Vaid veerand ununenud asjadest jäävad omanikku ootama.

"Mis jäävad, need ongi sellised, et jääb tõesti selline mulje, et ongi jäetud rongi. Ostavad omale uue asja ja vana asi jääbki sinna," ütles Elroni klienditeenindaja Leili Andrijainen.