Venemaa Jaanilinna võimud tõhustavad propagandat Narva suunal

Venemaa on varemgi Narva jõe kaldal 9. mai puhul propaganda-kontserte korraldanud. Sel aastal otsustati Jaanilinna kindluse kõrvale rajada uus linnaväljak, mis saab alaliseks etenduste läbiviimise kohaks.

Jaanilinna linnapea Aleksandr Sosnin ütles uudisteagentuurile Interfax, et lisaks 9. mai kontserdile hakatakse Narva elanikele näitama ka muid Vene kultuuri tutvustavaid üritusi.

Linnaväljaku ehitustööd juba käivad, valmimas on Kindluse platsi sillutis. Avatakse linnaväljak tuleva aasta 9. maiks, mil Venemaa tähistab isamaasõja võidupüha 80. aastapäeva.

"Teame, et Venemaa on propagandas ja pehmes jõus väga tugev, nii et mis meil ikka teha on. Venemaa oma poolel muidugi teeb sellise väljaku, täpselt nagu ta tahab. Ivan III mälestusmärk iseenesest on Venemaa poolt jällegi kaval lüke. Tema ajal algas Venemaa ühinemine, tema on see tsaar, kelle ajal alustati Jaanilinna linnuse ehitamisega, nii et päris hea mõjutustrikk, mis siin öelda. Mida meie peame tegema? Kindlasti peab Eesti riik Narva kultuuriellu panustama, eestimeelse ja eestikeelse kultuuri arendamisse. Säilitama rahu ja külma verd," ütles Narva linnavolinik ja ajaloolane Katri Raik.