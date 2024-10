Zelenski: Ukraina on saanud kätte vaid kümme protsenti USA lubatud abist

Oluline neljapäeval, 31. oktoobril kell 18.45:

- Zelenski: Ukraina on saanud vaid kümme protsenti USA lubatud abist;

- Harkivis sai Vene pommirünnakus surma üks ja viga vähemalt 30 inimest;

- ISW: Vene väed jätkavad Donetski oblastis pealetungi;

- Deepstate: Venemaa hõivas Selõdove, Võšneve ja Zorjane;

- Ukraina valmistab ette plaani teiseks rahutippkohtumiseks.

Zelenski: Ukraina on saanud vaid kümme protsenti USA lubatud abist

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul on Ukraina saanud vaid kümme protsenti USA abist, mille kongress selle aasta alguses heaks kiitis.

Pärast kuid kestnud poliitilist võitlust ja olukorra halvenemist rindel võttis USA esindajatekoda 20. aprillil lõpuks vastu välisabipaketi, mis sisaldas 60,84 miljardi dollari suurust toetust Ukrainale.

"Loodate reservidele, eribrigaadidele, sellisele varustusele. Ja kui saate kümme protsenti kogu paketist... see pole naljakas," ütles Zelenski.

"Kui annate oma sõna, peate seda pidama," lisas Zelenski ja märkis, et Ukraina kavandas oma sõjalised tegevused lubatud abile toetudes.

Zelenski ütles ka, et NATO ei ole Venemaa agressiooni tõttu valmis astuma konkreetseid samme Ukraina liikmestaatuse suunas, kuid allianss on lubanud pakkuda Ukraina õhuruumi kaitsmiseks "kuus või seitse" õhutõrjesüsteemi.

"Aga täna pole me seda numbrit saanud," sõnas Zelenski. "Kui me ikka pole seda saanud ja me ei saa loota sellele suurele õhutõrje toetusele kütteperioodil, mis Ukrainas on juba alanud... Mis me saame teha?"

USA eraldas hiljuti Ukrainale uue sõjalise abi paketi väärtuses 400 miljonit dollarit, teatas USA kaitseminister Lloyd Austin 21. oktoobril visiidil Kiievis.

Deepstate: Venemaa hõivas Selõdove, Võšneve ja Zorjane

Vene vägi hõivas Selõdove, Võšneve ja Zorjane ning liikus edasi Novoukrainka, Novodmõtrivka ja Kurahhivka lähedal, teatas neljapäeval rindeolukorda jälgiv seireprojekt DeepState.

Ukraina relvajõudude peastaabi teatel toimus viimase ööpäeva jooksul 145 sõjalist kokkupõrget, millest 69 toimus Kurahhove ja Pokrovski suunal.

Kurahhove suunal toimus 41 kokkupõrget Novoselõdivka, Novodmõtrivka, Illinka, Maksõmiljanivka, Ostre, Elizavetivka, Dalnje, Antonivka, Kurahhivka, Kreminna Balka, Voznessenka ja Katerõnivka piirkonnas.

Pokrovski suunal toimus 28 rünnakut Mõroljubivka, Lutši, Mõrnohradi, Lõssivka, Suhhõi Jari, Novohrodivka, Võšneve, Krutõi Jari ja Selidove piirkonnas.

Harkivis sai Vene pommirünnakus surma üks ja viga vähemalt 30 inimest

Ukraina kirdeosas asuvas Harkivi linnas sai kolmapäeval Venemaa pommirünnakus eluhoonele surma üks ja vigastada vähemalt 30 inimest, teatasid võimuesindajad.

Harkivi oblasti sõjalise administratsiooni juht Oleh Sinehubov ütles, et hukkus üks 11-aastane laps. Sinehubov lisas, et rusude all on vähemalt kolm inimest, kelle seas naine ja laps.

Linnapea Ihor Terehhov ütles veidi varem, et inimesed on hoone ülemistel korrustel lõksus.

Harkiv asub vaid umbes 30 kilomeetri kaugusel Venemaa piirist ja seda on kogu kaks ja pool aastat kestnud sõja jooksul tabanud suur hulk Venemaa õhurünnakud.

Harkivis sai Vene pommirünnakus surma üks ja viga vähemalt 30 inimest Autor/allikas: SCANPIX/EPA/SERGEY KOZLOV

ISW: Vene väed jätkavad Donetski oblastis pealetungi

Mõttekoda ISW teatas oma viimases sõjaülevaates, et Vene väed jätkavad Donetski oblastis pealetungi ja liikusid Pokrovski ning Tšassiv Jari suunal edasi.

Vene väed liikusid Pokrovski suunal veidi edasi. 30. oktoobril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid edasi Promini asula (Pokrovskist idas) lähistel. Samal päeval avaldatud geolokatsiooniga näitavad, et Ukraina väed vallutasid Novohrodivka (Pokrovskist kagus) lähistel tagasi positsioonid, mis olid varem langenud Vene vägede kätte.

29. oktoobril avaldatud geolokatsiooniga näitavad, et Vene väed suutsid edasi liikuda Selõdoves (Pokrovskist kagus). Mõned vaatlejad teatasid 30. oktoobril, et Vene väed suutsid asula vallutada. Vene väed jätkavad ka Pokrovskist ida pool asuvate Ukraina positsioonide ründamist. Lahingud käivad Mõrnohradi ja Mõroljubivka lähistel.

Vene väed liikusid ka Tšassiv Jari suunal veidi edasi. Seda kinnitavad ka 29. ja 30. oktoobril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid. Venemaa jätkab veel ka Toretski suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist, sel rindelõigul siiski suuri muudatusi pole toimunud.

Ukraina valmistab ette plaani teiseks rahutippkohtumiseks

Eelseisval teisel rahutippkohtumisel esitab Ukraina kolmepunktilise plaani ja töötab aktiivselt lõunapoolsete riikide toetuse tagamiseks, ütles kolmapäeval Ukraina presidendi pressiesindaja Serhii Nõkõforov, kelle sõnu vahendas meediakanal Ukrinform.

"Ukraina valmistab ette plaani, mida esitleda esimese rahutippkohtumise tulemuste põhjal. Kolmepunktilist plaani, mida teisel rahutippkohtumisel tutvustada," seletas kõneisik.

Pressiesindaja sõnul suhtleb Ukraina globaalsete lõunapoolsete riikidega, et saada nende toetus.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäeva jooksul 1310 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 694 950 (võrdlus eelmise päevaga +1310);

- tankid 9156 (+19);

- jalaväe lahingumasinad 18 450 (+17);

- suurtükisüsteemid 20 013 (+58);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1243 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 994 (+8);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 329 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 18 063 (+84);

- tiibraketid 2627 (+2);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 27 961 (+121);

- eritehnika 3570 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.