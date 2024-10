Tallinna Lennujaama tütarfirma kõrvale tekkis maapealses teeninduses konkurent

Tallinna lennujaama läbivate reisijate arv on kasvanud sedavõrd suureks, et maapealse teeninduse pakkumine peab minema nii-öelda vabale turule ehk AS-i Tallinna Lennujaam enda tütarfirma kõrval hakkavad reisijaid aitama ja pagasit tõstma uue firma töötajad.

Tallinna lennujaama läbivate reisijate arv kasvas juba enne koroonakriisi kolmele miljonile. Euroopa Liidu reeglite järgi tähendab see, et maapealset teenust ei saa enam pakkuda ainult lennujaam ise, vaid turg peab minema lahti.

Riigil tuli korraldada konkurss, mille võitja saab samuti hakata lennujaamas reisijaid lendudele registreerima, nende pagasit vastu võtma ja seda lennukile tõstma. Konkursi võitis 75-aastane ettevõte Aviapartner, mis tegutseb seitsmes Euroopa riigis 53 lennujaamas.

"Nendega leping on nüüd juba sõlmitud ja suure tõenäosusega järgmisel aastal me näeme neid juba Tallinna lennujaama territooriumil tegutsemas. Kui reisija tuleb Tallinna lennujaama ja tahab pagasit ära anda, siis täna, kui ta läheb sinna leti juurde, siis seal vastas on Tallinn Airport GH töötaja. Nüüd tulevikus võib olla seal vastas Aviapartneri töötaja. Ka lennuki peale minek, kui toimub boarding, siis täpselt samamoodi on teise ettevõtte töötaja seal. Ka pagasi võtavad lennuki pealt maha selle teise ettevõtte töötajad," selgitas Tallinna Lennujaama juhatuse esimees Riivo Tuvike.

Maapealse teenuse osutamise alus on lepingud lennufirmadega. See tähendab, et Tallinna Lennujaam peab nüüd vaeva nägema, et seni kehtinud lepinguid endale tagasi saada. Milliseks kujuneb rahaline kaotus, on praegu raske öelda.

"See pirukas, mis täna on 100 protsenti meie tütarettevõtte käes, kindlasti väheneb. Ka marginaalile toimub surve. Me ise eeldame, et see mõju saab olema ikkagi üsna oluline, aga täpset suurusjärku on väga raske öelda," ütles Tuvik.

"Eks ta sinna kuskil miljoni euro juurde aastas võib-olla tuleb. 2025. aastal mõned lepingud lõppevad. See on väga oluline ülesanne meil, et kõik need lennufirmad, kes Tallinnasse lendavad, ikkagi sõlmiksid selle koostöölepingu meie tütarettevõttega."

Samal ajal teeb Tallinna Lennujaam ettevalmistusi terminali laiendamiseks. Ümberehituse hind jääb umbes 55 miljoni euro juurde ning riik seda ei toeta.

Tuvikese sõnul on terminalis peamine pudelikael saabuv pagas.

"See koht, kus pagasit lindi peale pannakse, on tegelikult väga kitsas. See on siis alus, mida meil on vaja uuendada, aga sellega seoses esimesele ja teisele korrusele on ka meil mõeldud kaubanduspinnad. Samamoodi me plaanime laiendada piiriala," sõnas Tuvike, lisades, et praegu tegeleb ettevõte projekteerimisega. See peaks valmis saama järgmise aasta varakevadel ja siis tahaks lennujaam kohe ehitushanke korraldada. "Nii et järsku me saame esimesi asju hakata juba tegema järgmise aasta lõpus. Kogu programm läheb umbes kuni aastani 2028-29, suuremad ehitustööd on 2026-27," märkis Tuvike.

Tallinna Lennujaama eesmärk on, et 2030. aastaks ulatuks reisijate arv viie miljonini.