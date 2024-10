Saksa tehnoloogiakontsern Bosch hoiatas koondamiste eest

Boschi tegevjuht Stefan Hartung ütles, et Saksamaa laiemate majanduslike probleemide taustal ei saa välistada ka edasist töökohtade kärpimist.

"Bosch ei saavuta oma eesmärke 2024. aastal," ütles Hartung neljapäevasele ajalehele Tagesspiegel, lisades, et ei saa kinnitada, kas plaan koondada 7000 töökohta Saksamaal saab teoks.

"Hetkel ei saa välistada, et peame oma personalivõimekusi veelgi kohandama," sõnas Hartung.

Kontsern eeldab, et müük langeb veidi alla eelmise aasta tulemustele, ütles Hartung varasemaid kasvuprognoose korrigeerides.

Autotööstuse suurtarnija Boschi 2023. aasta müügitulu oli peaaegu 92 miljardit eurot.

Ettevõtte ärikasumi marginaal langeb hinnanguliselt neljale protsendile, lisas tegevjuht. Eelmisel aastal oli see viis protsenti. Hartung ütles, et ettevõtte eesmärk on saavutada 2026. aastaks ärikasumi marginaal seitse protsenti.

Kommentaarid tulid keset Boschi jaoks rasket aastat. Ettevõte avaldas plaanid koondada 7000 töökohta kogu maailmas.

Arvatakse, et enamik mõjutatud töökohti asub Saksamaal, ettevõtte autovarustuse, tööriistade ja kodumasinate osakonnas.

Selle aasta alguses protestisid umbes 25 000 Boschi autovarustuse osakonna töötajat seoses kavatsusega vähendada kollektiivset tööaega 40 tunnilt nädalas 35 tunnile.