Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Kristjan Järvan ja Pärtel-Peeter Pere

ETV saates "Esimene stuudio" on neljapäeva õhtul külas Kristjan Järvan ja Pärtel-Peeter Pere.

Keskerakond on Tallinnas pool aastat olnud võimuta. Kuidas on uus linnavalitsus lahendamas pealinnas kuhjunud liikuvuse probleeme? Miks on mõned inimesed suhtunud valuliselt bussiliinide reformi ja miks endiselt tekitavad kirgi kõik teemad, mis seotud rattateede ja autoteedega? Vastuseid annavad Tallinna abilinnapead Pärtel-Peeter Pere ja Kristjan Järvan.

"Esimene stuudio" algab ETV-s kell 21.40. Saatejuht on Mirko Ojakivi.