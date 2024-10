November algab sajuse ja tuulise ilmaga

Novembri esimesel päeval sajab vihma, mõnel pool ka lörtsi ja tuul on tugev.

Reede öö on meil pilvine ja vihmane. Pärast keskööd pöördub tuul edelasse ja läände, puhudes 5 kuni 10, Lõuna-Eestis iiliti 15, saartel ja rannikul kuni 17, iiliti 22 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 3 kuni 9, saartel ja läänerannikul kuni 12 kraadi.

Reede hommikul on taevas pilves ja sajab vihma. Vaid saartel ja Eesti lääneservas esineb ka selgimisi ning saju võimalus on väiksem. Puhub mõõdukas, iiliti tugev lääne- ja loodetuul ning õhusooja on 7 kuni 12, Kirde-Eestis kuni 4 kraadi.

Ka päeval on taevas peamiselt pilves. Aeg-ajalt sajab vihma, õhtul kohati sekka ka lörtsi. Puhub edela- ja läänetuul 7 kuni 13, iiliti 17, Lõuna-Eestis kuni 20, saartel ja rannikul kuni 25 meetrit sekundis. Keskpäeval pöördub tuul loodesse. Sooja on 4 kuni 11, ennelõunal kuni 13 kraadi.

Nädalavahetus on muutliku pilvisusega. Kuna mitmel pool sajab vihma ja sekka ka lörtsi, tekib teedel libeduseoht. Kui esmaspäev möödub peamiselt sajuta, siis juba teisipäeva pärastlõunal on mitmel pool taas vihma oodata. Sooja on järgnevail päevil keskmiselt vaid 4 kuni 5 kraadi.