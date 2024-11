Valmis esimene versioon tulevasest Kärevere möödasõidu projektist

Kui praegu sõita Tartust Tallinnasse, siis enne Kärevere silda lõppeb neljarajaline teelõik. Mõne kilomeetri ulatuses järgneb 1+1 lahendusega maantee ning Kärevere-Kärkna teeristist saab alguse taas 2+1 lahendusega lõik.

Transpordiameti plaanide järgi jääb tulevikus praegune 1+1 teelõik kõrvalmaanteeks ning Kärevere sillast 2+1 teelõiguni hakkaks kulgema uus ligi viie kilomeetri pikkune ja neljarajaline Kärevere möödasõit.

Transpordiameti teehoiuteenistuse lõuna osakonna juhataja Janar Taal rääkis ERR-ile, et Tartu teemaplaneeringus on trassi asukoht paika pandud ja see läheb Käreverest mööda.

"2+2 teed on sealt Kärevere külast on keeruline läbi viia ja eriti just on võimatu teha sinna eritasandilisi ristmikke tugi- ja põhimaantee vahel. Selleks tulebki tee külast eemale viia, et oleks võimalik siis nõuetekohane liiklussõlm sinna rajada tugimaantee ja põhimaantee ristumiseks," ütles Taal.

Uus trass kulgeb kohati soisel ja madalal alal. Praeguse teadmise järgi tuleb trassile luua 13 rajatist, mille hulgas nii uued sillad kui ökoviadukt – maantee ületab kahte jõge ja liikumisteed peavad olema tagatud ka ulukitele.

"On erinevaid suuruluki läbipääse, väiksemad väikeuluki läbipääsud, sillad, need tulevad kõik keskkonnanõuetest, kuna see on seal Natura ala ots ja seal on erinevad keskkonnapiirangud. Tuleb tagada loomade läbipääsud nii kallasradade kaudu kui mujalt," selgitas Taal.

Transpordiameti tellimusel on praeguseks valminud Kärevere möödasõidu põhiprojekti esimene versioon, mille koostajaks Selektor Projekt OÜ. See versioon läbib praegu kooskõlastusringi.

Kärevere möödasõit tuleb luua, sest tegemist on põhivõrgu teega ning liikluskoormus riigi põhimaanteedel ajas pigem kasvab. Põhiprojekt loodetakse valmis saada järgmise aasta esimeses pooles.

Kärevere möödasõidu hinnanguline maksumus eelprojekti põhjal ilma käibemaksuta oleks 30 miljonit eurot.

Taal ütles, et praegu pole teada, mis ajal lõik ehitusse minna võiks: "Seda valmisolekut transpordiamet täna loob selliste suurte ja oluliste teede arendamiseks, sest kui tahe tuleb, siis kui me ei ole ette valmistanud asju, siis ei tee me midagi."