Allikad: Iraan võib enne USA valimisi Iisraeli rünnata

Luureallikad eeldavad, et Iraan kavandab rünnakut Iisraeli vastu ning rünnak võib toimuda juba enne 5. novembril toimuvaid USA valimisi. Ka investorid muretsevad, et Iraan võib Iisraeli rünnata ning nafta hind võttis taas suuna üles.

Iisraeli ametnikud ütlesid uudisteportaalile Axios, et Teheran peaks ründama droonide ja ballistiliste rakettidega, rünnak võib toimuda enne USA valimisi.

Axios kirjutas, et Iraan saadaks raketid ja droonid teele Iraagist. Selle rünnaku paneksid siis toime Iraagis tegutsevad Iraani rahastatud rühmitused.

See rünnak oleks siis vastus Iisraeli rünnakutele, mis toimusid eelmisel nädalavahetusel. Iraani režiimi juht ajatolla Ali Khamenei on öelnud korduvalt, et islamiriigil on õigus end kaitsta.

Iisrael ründas eelmisel nädalavahetusel Iraani sõjaväelisi sihtmärke. Iisrael kasutas kümneid sõjalennukeid, nende hulgas olid ka varghävitajad F-35. Iisraeli teatel oli tegemist vastulöögiga Iraani varasemale raketirünnakule.

Allikate teatel kavandab nüüd Iraan omapoolset vasturünnakut. USA ametnikud usuvad, et Iraan suudab ka oma plaani kiiresti ellu viia.

Iraani režiimi allikad ütlesid ka ajalehele Financial Times, et võimalik rünnak võib toimuda enne järgmisel nädalal toimuvaid USA presidendivalimisi.

"USA valimiste võitja võib võtta Iraani rünnakut isiklikult ja tegutseda Iraani vastu. Seega, kui Iraan soovib Iisraelile vastata, on parim hetk enne USA valimisi. Ainus, mis seda muuta võiks, oleks läbimurre Hezbollah' ja Iisraeli vahelistel relvarahukõnelustel, see aga ei tundu kuigi tõenäoline," ütles üks Iraani allikas ajalehele Financial Times.

Iraani rünnak võib aga Lähis-Idas valitsevaid pingeid süvendada veelgi. Iisraeli armee kindral Herzi Halevi hoiatas nädala alguses, et Iisrael annab Teherani kättemaksu korral väga võimsa vastulöögi.

Iraan aga jätkab sõjakat sõnakasutust Iisraeli aadressil ning ka islamiriigi revolutsioonilise kaardiväe juhid lubasid neljapäeval, et Teheran maksab viimase rünnaku eest kätte. Hirm edasise eskaleerumise ees on jõudnud ka rahvusvahelisele naftaturule.

Investorid muretsevad nüüd, et kasvav vaenutegevus võib häirida globaalseid tarneid. Nafta hind võttis hiljuti taas suuna üles ning rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind oli reede hilislõunal 74,31 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on umbes 71 dollarit barreli kohta.