Euroopa rohelised kutsusid Jill Steini üles loobuma Harrise kasuks

USA roheliste kandidaat Jill Stein osaleb presidendivalimistel ning Euroopas tegutsevad rohelised parteid kutsusid teda üles loobuma valimistel osalemisest. Euroopa rohelised leiavad, et Stein peaks Donald Trumpi võidu takistamiseks liikuma Kamala Harrise selja taha.

Roheliste parteid teatasid, et Harris on ainus kandidaat, kes suudab Trumpile vastu seista. Parteid on pärit sellistest riikidest nagu Saksamaa, Prantsusmaa, Taani, Itaalia, Holland, Iirimaa, Eesti, Belgia, Hispaania, Poola ja Ukraina.

"Kutsume Jill Steini loobuma ja toetama Kamala Harrist Ameerika Ühendriikide presidendiks," seisis avalduses.

Küsitluste kohaselt on Steini toetus väga madal, samas kandideerib ta ka kaalukeeleosariikides. Trumpi ja Harrise toetus on seal sisuliselt võrdne ning valimiste saatus püsib noateral. Isegi mõni tuhat häält võib valimistulemust muuta.

2016. aasta presidendivalimistel kogus Stein ligi 1,4 miljonit häält ehk tema selja taga oli umbes 1 protsent valijatest. Samas näiteks Michiganis sai ta toona rohkem hääli, kui olid Hillary Clintoni kaotuse numbrid Trumpile.

USA valimisteni on jäänud vaid mõni päev, suure tõenäosusega Stein ei võta oma kandidatuuri tagasi. Euroopa roheliste ja USA roheliste suhe pole just kõige parem. Nende vahel pole ka seost, kuna USA rohelised ei kuulu enam ülemaailmse roheliste parteide organisatsiooni ridadesse.

Steini on süüdistatud ka liigses Vene-sõbralikkuses. Ta osales 2015. aastal Moskvas toimunud galal, mille korraldas Venemaa globaalne propagandakanal RT. Stein istus üritusel otse Vladimir Putini vastas.