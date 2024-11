Kriitikud süüdistavad Valencia juhti tormiohu alahindamises

Valencia tulvades on hukkunud üle 200 inimese ja Hispaania üldine valmisolek võimsateks tormideks tekitab nüüd riigis küsimusi. Üha rohkem vaadatakse Valencia piirkonnajuhi Carlos Mazoni poole ja kriitikud leiavad, et ta ei võtnud katastroofi ennustavaid hoiatusi piisavalt tõsiselt.

Veebiväljaanne Politico toob välja, et Mazoni jaoks algas teisipäev üsna tavaliselt. Ta osales erinevatel üritustel, kuid samal ajal saatis Hispaania riiklik ilmaagentuur AEMET välja hoiatusi.

Mazon lasi üritustel endast pilte teha, samal ajal kogunesid koosolekuruumidesse hädaabiteenistuste ametnikud. Samal päeval sadas Valencia piirkonnas kaheksa tunniga maha ligi aasta jagu vihma, see omakorda tõi kaasa ulatuslikud üleujutused.

Kriitikud leiavad nüüd, et Valencia võimud reageerisid liiga aeglaselt ning nende tegevus on sattunud luubi alla. Hispaania seaduste kohaselt pidi kriisijuhtimisega tegelema Mazoni administratsioon.

Paljud inimesed jäid tulvavete tõttu lõksu ning üks keskvõimu ametnik küsis juba kolmapäeval, et miks Mazoni administratsioon ootas teisipäeval tekstisõnumite edastamisega kella 20-ni.

Politico toob välja, et AEMET hakkas saatma hoiatusi juba eelmise nädala reedel, 25. oktoobril. AEMET andis teada, et 29. oktoobriks (teisipäev) on oodata tugevat vihmasadu. Siis polnud veel täpselt teada, millist Valencia piirkonda torm tabab.

Nädalavahetusel muutusid need hoiatused üha täpsemaks. Esmaspäeval kuulutas AEMET Valencia regioonis välja oranži taseme hoiatuse. Samal päeval hoiatas agentuur suure ohu eest.

Kohalik Valencia valitsus oli asjaga kursis, Valencia siseministeerium andis esmaspäeva lõuna paiku välja pressiteate. Hoiatati äärmusliku vihmasaju ja tõenäoliste üleujutuste eest.

Hoolimata nendest hoiatustest, otsustas Mazon, et läheb oma ametliku ajakavaga edasi. Ta osales igal üritusel, mis oli kirjas pool 7 hommikul välja antud ajakavas.

Teisipäeva hommikul kuulutas AEMET Valencia regioonis välja punase taseme hoiatuse. Kella kaheksa paiku hommikul hoiatas agentuur taas äärmusliku ohu eest. Agentuur teatas siis, et prognooside kohaselt sajab teisipäeval tunniga maha 90 millimeetri jagu vihmavett. Kohalikke inimesi kutsuti üles jääma siseruumidesse.

Umbes kella 11 paiku oli katastroof juba käes, Mazon oli siis aga ühel üritusel. Ta jätkas oma kohtumistega, näiteks lõuna paiku tutvustas ta digitaalset tervisestrateegiat. Selleks ajaks oli teada, et Mazon oli katastroofiga kursis, kuna kell 13.00 toimunud pressikonverentsil tegi ta üleujutuste kohta avalduse.

Siiski ei jaganud ta ka veel siis AEMET-i hoiatusi ning rääkis, et torm on möödunud suuremate kahjudeta. Veidi hiljem kohtus ta kohalike ettevõtete ja ametiühinguliidritega, et arutada piirkonna eelarvet. Tulvavesi oli selleks ajaks jõudnud mõnede majade viimastele korrustele.

Kell 15.29 teatas hädaolukorra koordineerimisüksus, et pöördus abi saamiseks Hispaania sõjaväe poole. Kell 16.13 postitati sotsiaalmeediasse foto, kus Mazon osales eelarvekõnelustel. Alles kella 17 paiku kutsus ta kokku kriisijuhtimisega tegeleva üksuse. 20.12 jõudis inimeste telefonidesse sõnum, et olukord on ülimalt tõsine. Paljud inimesed olid selleks ajaks juba lõksus.

Neljapäeval kaitses Mazon oma tegevust ja rääkis, et kõik hoiatused anti välja õigel ajal. Riigis valitses siis lein, süüdlasi veel ei otsitud, näpuga näitamisest üritati esialgu hoiduda.

Teadlaste sõnul aga sagenevad kliimamuutuste tõttu piirkonnas äärmuslikud ilmastikunähtused. Kriisideks valmisolek ja Mazoni tegevus tekitavad nüüd üha rohkem küsimusi ja surve tema tagasiastumisele kasvab.