ISW: Põhja-Korea sõdurid ei lahenda Vene vägede inimressursi puudust

Oluline laupäeval, 2. novembril kell 9.10:

- ISW: ilmselt ei lahenda Põhja-Korea sõdurid Vene vägede inimressursi puudust;

- Ukraina: Venemaa korraldas ööpäevaga kolm raketi- ja 52 õhurünnakut;

- Zelenski: Põhja-Korea osalemine Euroopa sõjas on oht kogu maailmale;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäeva jooksul 1270 sõdurit.

ISW: ilmselt ei lahenda Põhja-Korea sõdurid Vene vägede inimressursi puudust

Tõenäoliselt ei suuda Põhja-Korea Vene vägede inimressursi muredele pikaajalist lahendust pakkuda, hoolimata Põhja-Korea välisminister Choe Son-hui kommentaaridele, et Pyongyang on valmis Venemaad sõjas tähtajatult toetama, märkis mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW).

USA kaitseminister Lloyd Austin teatas, et Vene väed kannatavad üle 1200 kaotuse päevas (ehk umbes 36 000 kaotust kuus). Hiljutiste USA hinnangute kohaselt värbab Venemaa umbes 25 000–30 000 uut sõdurit kuus, mis tähendab, et Venemaa ei suuda oma praeguseid kaotusi asendada.

8000 Põhja-Korea sõdurit, kes valmistuvad Kurski oblastis lahingusse astuma, esindavad seega umbes ühe nädala kaotusi kogu rindejoonel, märkis instituut.

Põhja-Korea on andnud Venemaale hinnanguliselt 12 000 sõdurit.

Jääb ebaselgeks, kuidas Venemaa täpselt kavatseb Põhja-Korea sõdureid rakendada, kuid Põhja-Korea vägede kaasamine ründeoperatsioonidele toob suure tõenäosusega kaasa kõrge Põhja-Korea ohvrite määra, lisas ISW.

Ukraina: Venemaa korraldas ööpäevaga kolm raketi- ja 52 õhurünnakut

Venemaa kasutas rünnakutes viit raketti ja 73 liugpommi, edastas Ukraina kindralstaap.

Ukraina positsioone rünnati ka 400 kamikaze-drooniga.

Zelenski: Põhja-Korea osalemine Euroopa sõjas on oht kogu maailmale

Ukraina vajab oma liitlastelt luba kasutada kaugmaarakette Venemaa vastu seoses Põhja-Korea sõjaväelaste saabumisega rinde lähedale, viimaste osalemine sõjas on oht kogu maailmale, ütles reedel Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Me näeme kõiki kohti, kuhu Venemaa koondab oma territooriumil Põhja-Korea sõjaväelasi – kõiki nende laagreid. Me võiksime rünnata ennetavalt, kui meil oleks võimekus rünnata piisavalt kaugele," ütles Zelenski oma igaõhtuses videopöördumises.

"See sõltub meie liitlastest. Selle asemel, et anda meile hädavajalikud võimekused kaugmaarünnakuteks, Ameerika vaid vaatab, Suurbritannia vaid vaatab, Saksamaa vaid vaatab. Kõik ainult vaatavad, samal ajal kui Põhja-Korea armee valmistub ründama ukrainlasi."

"Põhja-Korea osalemine Euroopas sõjas on oht kogu maailmale. See on oht, mis tuleb peatada," rõhutas Zelenski.

"Kõik maailmas, kes tõesti tahavad, et see Venemaa sõda Ukraina vastu ei laieneks ja et sõda ei laieneks Euroopast teistesse maailma piirkondadesse, kõik peavad tegema enamat kui lihtsalt vaatama. Peame tegutsema," lausus ta.

"On vaja, et sõnad sõja eskaleerumise ja laienemise lubamatuse kohta langeksid kokku tegudega."

Ta märkis, et Venemaa sõda toetavad logistikaahelad riikide vahel on hästi teada ja need tuleks sulgeda. Suurim võimalus selleks oleks Hiinal, kes on otsustanud hoopis jääda kõrvaltvaatajaks.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäeva jooksul 1270 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 697 680 (võrdlus eelmise päevaga +1270);

- tankid 9170 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 18 487 (+17);

- suurtükisüsteemid 20 076 (+38);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1244 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 994 (+0);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 329 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 18 117 (+28);

- tiibraketid 2628 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 28 114 (+76);

- eritehnika 3583 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.