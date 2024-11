Ukraina: Venemaa korraldas ööpäevaga kolm raketi- ja 52 õhurünnakut

Venemaa kasutas rünnakutes viit raketti ja 73 liugpommi, edastas Ukraina kindralstaap.

Ukraina positsioone rünnati ka 400 kamikaze-drooniga.

Zelenski: Põhja-Korea osalemine Euroopa sõjas on oht kogu maailmale

Ukraina vajab oma liitlastelt luba kasutada kaugmaarakette Venemaa vastu seoses Põhja-Korea sõjaväelaste saabumisega rinde lähedale, viimaste osalemine sõjas on oht kogu maailmale, ütles reedel Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Me näeme kõiki kohti, kuhu Venemaa koondab oma territooriumil Põhja-Korea sõjaväelasi – kõiki nende laagreid. Me võiksime rünnata ennetavalt, kui meil oleks võimekus rünnata piisavalt kaugele," ütles Zelenski oma igaõhtuses videopöördumises.

"See sõltub meie liitlastest. Selle asemel, et anda meile hädavajalikud võimekused kaugmaarünnakuteks, Ameerika vaid vaatab, Suurbritannia vaid vaatab, Saksamaa vaid vaatab. Kõik ainult vaatavad, samal ajal kui Põhja-Korea armee valmistub ründama ukrainlasi."

"Põhja-Korea osalemine Euroopas sõjas on oht kogu maailmale. See on oht, mis tuleb peatada," rõhutas Zelenski.

"Kõik maailmas, kes tõesti tahavad, et see Venemaa sõda Ukraina vastu ei laieneks ja et sõda ei laieneks Euroopast teistesse maailma piirkondadesse, kõik peavad tegema enamat kui lihtsalt vaatama. Peame tegutsema," lausus ta.

"On vaja, et sõnad sõja eskaleerumise ja laienemise lubamatuse kohta langeksid kokku tegudega."

Ta märkis, et Venemaa sõda toetavad logistikaahelad riikide vahel on hästi teada ja need tuleks sulgeda. Suurim võimalus selleks oleks Hiinal, kes on otsustanud hoopis jääda kõrvaltvaatajaks.