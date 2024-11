Tugeva tuule tõttu on pühapäeval ohus Hiiumaa liini reisid

Tugeva tuule tõttu on ohus Hiiumaa liini reisid vahemikus kell 16:00-20:30, teatas TS Laevade esindaja.

TS Laevad jagab jooksvat infot nendel kellaaegadel toimuvate reiside kohta praamid.ee kodulehel orineteeruvalt kell 15:15; 16:45; 18:15 ja 19:45.

Praeguse prognoosi kohaselt tuul kell 22:00 Rohukülast väljuvat reisi ei mõjuta.

Saaremaa liini väljumised toimuvad vastavalt graafikule.

Elektrilevi likvideerib jooksvalt katkestusi

Pühapäeval kell 9.45 oli likvideerimata veel elektrikatkestused 2316 majapidamises, näitas Elektrilevi katkestuste kaart.

Pühapäevaks on Eestile on antud taas tormihoiatus: tugevad tuuled kiirusega kuni 28 meetrit sekundis koos tugevate vihmasadudega, mis tähendab, et ilm on ohtlik.

"Torm on juba murdnud palju puid ja oksi, mis on tekitanud hulgaliselt rikkeid üle Eesti, aga kõige keerulisem olukord on Lääne-Eestis ja hetkel on elektrita ligi 2000 klienti. Tormituulte tugevnedes võib see number võib veel kasvada," teatas Elektrilevi pühapäeval.

"Oleme suurendatud jõududega tööl kahes vahetuses ja ööpäeva jooksul on brigaadid teinud ära suure töö. Kõik reedese tormi poolt põhjustatud keskpingerikked ja enamus madalpinge rikkeid loodame korda saada tänase päeva jooksul, aga mõnede madalpinge rikete lahendamine jääb siiski veel homse peale," sõnas Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Tuuled rannikul hakkavad õhtupoole taas tõusma, mis muudab ilma väga ohtlikuks ja see raskendab rikete lahendamist.

"Tugevate tuultega võib muutuda elektritööde teostamine eluohtlikuks ja inimeste ohutus on kõige olulisem. Samuti paneme ka inimestele südamele, et kõiki hoiatusi järgida, katkenud elektri liinidest eemale hoida ning ohtliku ilmaga püsida kodus turvaliselt ja tervena," lausus Härm.

Laupäeval päästeametil 400 väljakutset

Kui päästjad saavad tavaliselt ööpäevaga 60 kuni 70 väljakutset, siis reedel alanud tormisel ööpäeval kerkis see number 400 juurde, teatas päästeamet laupäeva lõunal.

340 neist kutsetest on otseselt seotud tormikahjude likvideerimisega. Enim on selliseid väljakutseid olnud Lääne regioonis, kus päästjad on välja sõitnud 183 korda. Teedel on hulganisti puid, mida järjest eemaldatakse, märkis amet.

Päästeameti andmetel pole tormikutsetes keegi viga saanud.

Lisaks teedele ja elektriliinidele langenud puudele on ka teateid tuulega lahti murdunud katuseplekkidest ja seinapaneelidest, lisas amet. Näiteks eile õhtul käisid päästjad Paldiskis Peetri tänaval, kus tuul oli lahti rebinud ühe metallangaari paneelid.

Tugev tuul ega libeduseoht toonud kaasa liiklusõnnetuste arvu märgilist kasvu, märkis amet.

"Teada on antud õnnetustest, kus autod on pimedas sõitnud otsa teel olevatele puudele. Näiteks Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas Paasvere külas oli säärane juhtum, kus kaks autot sõitsid otsa teel lebanud puule. Rakvere päästjate jõudes selgus, et keegi viga ei saanud ja kui puud olid saetud, said inimesed oma teekonda jätkata," teatas amet.

Osmussaarel puhus tuul pea 40 meetrit sekundis

Osmussaarel ulatus tuule kiirus 39 meetrini sekundis, viimati mõõdeti nii tugev tormituul 2005. aastal.

Ilmateenistusest öeldi "Aktuaalsele kaamerale", et viimati oli nii tugev tormituul Eestis 2005. aastal jaanuaritormi ajal.

Kuue elanikuga Osmussaare saarevaht Rita Koppel ütles, et torm murdis puid ja lennutas asju, kuid suuri kahjusid ei põhjustanud, sest tugevaks tuuleks oldi valmis.

"Olime valmis, aga nii tugevat tuult küll ei oodanud. No ikka maja värises. Asjad olid enam-vähem ära pandud, mis võivad liikuma hakata. Autod olid lagedale pargitud, et ei saaks okstega pihta," lausus Koppel.

Häirekeskus sai ööpäeva jooksul ligi 430 teadet tormikahjudest

Häirekeskus teatas kella 14.30 ajal , et on viimase ööpäeva jooksul saanud ligi 430 teadet tormi tekitatud kahjudest, millest enamik puudutas teedele langenud puid. Samuti registreeriti vähemalt 12 juhtumit, kus sõidukid kas sõitsid otsa teele langenud puule või puud olid kukkunud autodele.

Kuigi tormikahjude teateid laekub jätkuvalt, ei ole hädaabinumbrile tehtud kõnede arv hetkel märkimisväärselt suurenenud, teatas häirekeskus.

Tormiks valmistudes tõstis häirekeskus valmisolekut, kutsudes lisaks tööle nii päästekorraldajaid, kes vastavad 112 hädaabikõnedele, kui ka 1247 operaatoreid, kes teenindavad riigiinfo telefoni.

Häirekeskuse kriisijuht Janek Murakas tõdes, et kõige keerulisem aeg oli vahetult enne keskööd, mil hädaabinumbrile laekuvate kõnede hulk kasvas tavapärasega võrreldes kaks kolmandikku.

"Kuigi olime tööle planeerinud lisaressurssi, võis siiski esineda olukordi, kus 112-le helistanud pidid enne vastuse saamist ootama. Samuti suurenes koormus riigiinfo telefonil 1247, mis edastab muuhulgas ka maanteeinfot," ütles Murakas.

Vähemalt üks inimene on saanud ka tormis kannatada. Harjumaal läks naisterahvas tormi ajal õue ning sai tuule käes hoogu saanud ukselt nii tugeva löögi, et toimetati kiirabi poolt haiglasse.

Laupäeva pärastlõunal polnud elektrit 3500 majapidamisel

Kui reede õhtuks oli päästeamet saanud umbes 200 väljakutset, siis ööga lisandus veel ligi 150, rääkis päästeameti Põhja päästekeskuse kommunikatsioonijuht Siim Palu.

"Hetkel on näha, et kõik komandod ei ole korraga väljas puid saagimas," ütles Palu laupäeva varahommikul. "Kui rääkida väljakutsete numbritest, siis eile hommikust ehk tormi algusest saati on olnud umbes 360 väljakutset päästjatele üle Eesti. Ööga on lisandunud circa 150 juurde ja enamik neist ongi olnud just teedele ja elektriliinide langenud puude eemaldamine."

Kõige rohkem on päästeametile tulnud väljakutseid lääne regioonist – eelkõige Läänemaalt, Pärnumaalt ja saartelt. "Umbes pool on tulnud läänest," täpsustas Palu.

Tõsisemaid juhtumeid päästeamet välja ei toonud. "Lõviosa ongi just puude saagimine. Päästjad on saanud täna öösel saemeesteks kenasti kehastuda," lisas Palu.

Palu ütles, et keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi kohaselt tugevad tuuled kestavad laupäevani ning teedele võib olla tekkinud libeduse oht.

Elektrilevi katkestuste kaart näitas kell 20.00 seisuga, et tormituuled on elektri viinud kokku 3519 majapidamiselt. Kõige rohkem on elektrikatkestusi Lääne-Eestis ja saartel.

Laevaliiklus Hiiumaaga on taastatud ja reisid toimuvad vastavalt graafikule, teatas TS Laevad veebilehel praamid.ee.

Ka laupäeval puhub tugev tuul, kuid õhtuks see vähehaaval nõrgeneb, teatas keskkonnaagentuur. Puhub valdavalt loodetuul – sisemaal 5 kuni 11, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Saartel ja rannikul puhub tuul 12 kuni 18, puhanguti kuni 25 m/s.

Mitmel pool sajab lörtsi ja vihma, õhtu poole sadu harveneb.

Kesk- ja Ida-Eestis sajas hommikul lund.

Päästeamet soovitab inimestel tutvu käitumisjuhistega aadressil https://www.olevalmis.ee/et/juhis/erakordsed-ilmastikuolud ning hoida silm peal ka keskkonnaagentuuri ilmaprognoosil https://www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/hoiatused/.

Turvalisemaks liiklemiseks soovitab amet veebilehekülge https://tarktee.mnt.ee/