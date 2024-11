Hispaania saadab üleujutusalale veel 10 000 sõdurit ja politseinikku

Sánchez ütles telepöördumises, et katastroof oli ohvrite arvult teiseks suurim ​​üleujutus Euroopas sel sajandil ning teatas abitöödeks vajalike julgeolekujõudude tohutust suurendamisest.

Peaminister kinnitas, et nõustub piirkonna juhi taotlusega 5000 sõduri lisamiseks ja teavitas teda ka 5000 politseiniku täiendavast lähetamisest.

Lootus leida ellujäänuid rohkem kui kolm päeva pärast seda, kui mudase vee voolud uputasid linnu ja purustatud taristu, on riigi viimaste aastakümnete ohvriterohkeima katastroofi puhul vähene.

Pea kõik surmajuhtumid on registreeritud Valencia idaosas, kus tuhanded julgeoleku- ja päästeametnikud koristasid surnukehi otsides meeletutes kogustes prahti ja muda.

Prioriteediks on korra taastamine ja abi jagamine hävitatud linnadele ja küladele, millest mõned on mitu päeva toidu, vee ja elektrita.

Võime on kritiseeritud hoiatussüsteemide ebapiisavuse pärast enne üleujutust ja mõned kannatada saanud elanikud on kurtnud, et reageerimine katastroofile on liiga aeglane.

"Ma olen teadlik, et reageerimine ei ole piisav, on probleeme ja on tõsiseid puudust... mudasse mattunud linnad, meeleheitel inimesed otsivad oma sugulasi," rääkis Sánchez.

Valencia piirkonna asejuht Susana Camarero ütles laupäeval ajakirjanikele, et hädavajalikke varusid on tarnitud kõikidele ligipääsetavatele asulatele esimesest päevast alates.

Kuid oli loogiline, et kannatada saanud elanikud küsivad enamat, lisas ta.

Valencia piirkonna võimud on kaheks päevaks piiranud juurdepääsu teedele, et päästeteenistused saaksid otsingu-, pääste- ja logistikaoperatsioone tõhusamalt läbi viia.

Ametnike sõnul on kümned inimesed endiselt teadmata kadunud.

Siseminister Fernando Grande-Marlaska ütles reedel raadiojaamale Cadena Ser, et on mõistlik arvata, et hukkunuid on rohkem.