Harris edastas USA vabariiklaste kantsi Iowa osariigi küsitluses Trumpi

Ajalehe Des Moines Register tellitud Selzeri küsitlus näitas, et Harris edestas vabariiklasest rivaali kolme punktiga.

Kesk-Lääne osariik Iowa ei kuulu 2024. aasta valimiste seitsme kaalukeele osariigi - Michigani, Wisconsini, Pennsylvania, Georgiast, Põhja-Carolina, Nevada ja Arizona - hulka. Trump võitis seal valimised nii 2016. kui ka 2020. aastal.

Kuigi poliitikaeksperdid ja küsitluste koostajad on liiga ettevaatlikud, et panna üksikutele küsitlustele liiga palju panuseid, on Selzer laialdaselt tunnustatud küsitlusorganisatsioon, mille tulemused on varem Iowas täppi läinud. Kui Harris oleks Iowas Trumpile ka pelgalt kõva konkurent, võib see valimiste käigu radikaalselt ümber kujundada.

Selzeri küsitluse kohaselt eelistavad Harrist Trumpile 47 kuni 44 protsenti tõenäolistest valijatest. Septembris läbi viidud küsitlus näitas Trumpi edu Harrise ees nelja punktiga ja juunikuine uuring näitas, et Trump edastab toonast kandidaati Joe Bidenit 18 punktiga.