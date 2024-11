Tugeva tuule tõttu tühistati Hiiumaa ja mandri vahelised parvlaeva reisid

Keskkonnaagentuuri teatel on ka täna õhtul oodata tormituult ja see mõjutab ka parvlaevaliiklust mandri ja Hiiumaa vahel. Tallinna Sadama tütarfirma TS Laevad tühistas kella seitsmese reisi Rohukülast ja poole üheksase Heltermaalt.

Laevafirma sõnul selgub kell 22 parvlaeva väljumise võimalikkus Rohukülast orienteeruvalt kell 21. Saaremaa liinil toimuvad väljumised graafiku järgi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Elektrita on praegu 1900 majapidamist. See tähendab, et enamik laupäevastest katkestustest on korda tehtud, kuid õhtul, kui tuul tugevneb, tuleb neid ilmselt juurde.

Peamiselt puudutab torm saari ja läänerannikut. Osmussaarel on tuule kiirus praegu iiliti 28 meetrit sekundis, Kõrgessaarel 25 ja Vilsandil 21.

Lähiajal võib tuul tugevneda ja hakkab nõrgenema pärast keskööd. Ida-Virumaal jätkub aga lumesadu ja teed on libedad.