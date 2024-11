Moldova ametisolev president kuulutas end valimiste võitjaks

Venemeelse Moldova Sotsialistliku Partei toetatud kandidaat Aleksandr Stoianoglo oli saanud umbes 45,06 protsenti häältest.

Stoianoglo asus varem napilt juhtima, kuid väljaspool Moldovat elavate inimeste hääled läksid peamiselt Sandule.

Kaks nädalat tagasi peetud esimeses voorus oli Sandu 42 protsendiga populaarseim kandidaat. Stoianoglo kogus siis 26 protsenti häältest.

Euroopa Liidu (EL) juht Ursula von der Leyen õnnitles esmaspäeval Modova presidenti Maia Sandut tagasivalimise puhul.

"Õnnitlen valimisvõidu ja riigi Euroopa tuleviku puhul. See nõuab haruldast jõudu, et ületada väljakutsed, millega olete nendel valimistel silmitsi seisnud. Mul on hea meel jätkata teiega koostööd Moldova ja selle rahva euroopaliku tuleviku nimel," sõnas von der Leyen.

Moldova valimiste esimese vooru ajal avalikustasid võimud suuremõõtmelise hääleostuvõrgustiku, mille taga on Venemaal viibiv kohalik oligarh Ilan Șor. Politsei on teatanud ka teise vooru eel suurest hulgast juhtumitest, mille puhul inimesed said hääletuse mõjutamiseks kõnesid, e-kirju ja isegi tapmisähvardusi. Peaminister Dorin Recean nimetas seda "äärmuslikuks rünnakuks... paanika ja hirmu tekitamiseks, et inimesed kardaksid hääletama minna".

Sandu taotles 2,6 miljoni elanikuga Moldova liitumist Euroopa Liiduga Venemaa sissetungi järel Ukrainasse 2022. aastal. Liitumisläbirääkimised algasid ametlikult tänavu juunis.

Kui moldaavlaste väliskogukond ja pealinn pooldavad enamasti Euroopa Liiduga liitumist, siis paljud maapiirkonnad ning venemeelsed separatistlikud piirkonnad Transnistria ja Gagauusia on selle vastu.