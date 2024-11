Karis sõitis visiidile Jordaaniasse ja Egiptusesse, Tsahkna Lõuna-Ameerikasse

President Alar Karis on sel nädalal ametlikul visiidil Jordaania Hašimiidi Kuningriigis ja Egiptuse Araabia Vabariigis. Välisminister Margus Tsahkna alustab aga visiiti Lõuna-Ameerikas.

Presidendi kantselei teatel on visiitide eesmärk kõneleda Jordaania ja Egiptuse riigijuhtidega Euroopa ja Lähis-Ida julgeolekumuredest, lähendada arvamusi Venemaa sõjast Ukraina vastu ja saada ülevaade piirkonna riikide arvamusest võimalustest Lähis-Ida konflikti lahendamiseks.

Majanduskoostöö edendamiseks on president Karisega kaasas äridelegatsioon, kuhu kuuluvad ettevõtted, kes juba tegutsevad Jordaanias ja Egiptuses või otsivad uusi võimalusi nende turgudel tegevuse laiendamiseks.

Visiidil Jordaaniasse saadavad riigipead ettevõtete Eesti Energia, Nortal, Scandinavian Exports, Admiral Markets Group, Fra Mare Thalasso Spa, Aton Resources, Norvita, Go Group, Ecomatic, Defsec Intel ja Bolt esindajad. Egiptuse visiidil on äridelegatsioonis esindajad ettevõtetest Eesti Energia, Admiral Markets Group, Norvita, Scandinavian Exports, Bolt, Aton Resources, Ecomatic ja Go Group.

Riigipead saatva delegatsiooniga liituvad välisluureameti peadirektor Kaupo Rosin Jordaanias ja kaitseinvesteeringute keskuse direktor Magnus-Valdemar Saar Egiptuses. Mõlemas riigi visiidil osaleb ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majanduse ja innovatsiooni asekantsler Sandra Särav-Tammus.

Tagasi Eestisse jõuab riigipea reede hilisõhtul.

Välisminister Margus Tsahkna viibib 4.–8. novembrini visiidil Lõuna-Ameerikas, külastades Argentinat, Tšiilit ja Colombiat.

Argentinas on kavas kohtumised välis-, kaitse- ja digiministeeriumis ning arutelu alla tuleb koostöö Argentinaga Ukraina presidendi rahuvalemi 5. töögrupi raames, piirkondlikud julgeolekuküsimused, aga ka koostöövõimalused e-valitsemises ja muudel digiteemadel.

Tšiilis kohtub minister Tsahkna oma ametivennaga ning astub Tšiili ja Colombia digiministrite kõrval üles Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikide digiliidu kõrgetasemelisel dialoogil.

Colombias osaleb minister esimesel ülemaailmsel lastevastase vägivalla lõpetamise konverentsil ning kohtub Colombia välisministriga.

Ühtlasi avab välisminister Tsahkna Argentinas Buenos Aireses aukonsulaadi. Eesti aukonsuliks Buenos Aireses on Carlos Christian Martinez.