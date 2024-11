Siurus soovib kino näidata Tartu MTÜ

Tartu linnavalitsus otsustas kuulutada välja konkursi Siuru kinoruumide üürile andmiseks. Linn ootab pakkujalt kvaliteetset ja kõrgetasemelist kinoteenust, mis sisaldaks väärtfilmi- ja haridusprogrammi.

Siuru juht Aavo Kokk ütles esmaspäeval peale ümbrikuavamise koosolekut, et nüüd hakkab linn menetlema MTÜ Elektriteater pakkumist.

"Elektriteater on mainekas vastava ala tegija. Kui nende pakkumine on täielik – meil on hankereeglid –, siis alustame nendega läbirääkimisi," ütles Kokk.

Elektriteater on 2011. aastal registreeritud MTÜ, mille juhatusse kuuluvad Kristiina Saar, Oskar Kobar ja Rasmus Rääk.

2023. aastal korraldas Elektriteater 970 seanssi ja linastas 379 filmi. Elektriteatrit külastas aasta jooksul 55 714 külastajat. 2023. aastal olid Elektriteatri tulud 299 863 eurot, sellest annetused ja toetused olid 123 181 eurot ja ettevõtlustulu 176 682 eurot.

Elektriteater tegutseb Tartu Ülikooli kirikus, aadressil Jakobi 1.