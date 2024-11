Prantsusmaa alustas sõda narkojõukude vastu

Varem võitlesid konkureerivad jõugud riigi lõunaosas mõjuvõimu pärast. See sõda on levinud nüüd üle kogu riigi ja jõudnud Pariisi ning ka teistesse Prantsuse linnadesse.

Hiljuti külastas Retailleau ka Bretagne'i piirkonnas asuvat Rennes'i, ka seal on olukord kontrolli alt väljumas. Samas linnas sai vigastada viieaastane laps, pussitamise ohvriks langeb üha rohkem inimesi, vahendas The Times.

Vägivald kasvab ka teistes Prantsuse linnades, inimesi tapetakse nii riigi lõuna-kui ka idaosas. Narkosõda kutsub nüüd riigis esile paksu pahameelt ja uus valitsus on kasvava surve all.

Üha nooremad inimesed langevad narkosõdade ohvriks. Eelmisel neljapäeval hukkus Poitiers's rivaalitsevate narkojõukude tulistamise tõttu 15-aastane noormees. Veel neli inimest, nende hulgas oli kaks teismelist, sai tõsiselt vigastada.

"See algas tulistamisega restoranis ja lõppes kaklusega rivaalitsevate jõukude vahel. Sellest kaklusest võttis osa mitusada inimest. Pole kahtlust, et see kaklus oli seotud narkootikumidega. See ei juhtu Lõuna-Ameerikas, vaid Lääne-Prantsusmaal. Piirkondades, mis kunagi olid vaiksed ja rahulikud. Meil on täna valik üldmobilisatsiooni või riigi mehhikaniseerimise vahel," rääkis Retailleau.