"Välisilm": kes on Donald Trump?

Ameeriklased valivad teisipäeval riigile presidenti. Vabariiklaste kandidaadiks on endine president Donald Trump, kes ei ole maailmale tundmatu kuju, kuid raske on ennustada, mis saama hakkab, kui ta võimule pääseb.

Praegu lubab Trump võimule saamise korral lõpetada otsekohe sõja Ukrainas. Ta väidab, et tal oleks nagu erisuhe Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, keda ta oleks justkui saanud sõja asjus mõjutada, kui ta vaid oleks olnud president.

"Ma tean, et Putin poleks seda kunagi teinud, kui mina oleksin olnud president. Tal poleks olnud selleks vähimatki võimalust. Ma rääkisin temaga sellest, et ära tee seda, Vladimir, ära tee. See jutuajamine oli tema jaoks oluline. Ütlesin talle, et ära tee seda, sellest tuleb üks kohutav asi, Vladimir. See ei lõppe hästi," lausus Trump.

Aga meenutagem, milliseks kujunes Trumpi duell türanniga, kui ta 2019. aasta kevadel käis kohtumas Põhja-Korea liidri Kim Jong Uniga. Pigem nägi see kõik lihtsalt naljakas välja. Täna saadab Kim oma sõdureid Venemaale sõdima Ukrainaga.

Ja kui palju ehitas Trump presidendina valmis oma paljulubatud migrantide vastasest müürist riigi lõunapiiril? See oli ta peamisi valimislubadusi. BBC arvutuste järgi umbes 125 kilomeetrit.

Ometi ei saa öelda, et Trump oleks vähe teinud. Mõnikord on hirm parim õpetaja. Euroopa on aru saanud, et peab enda kaitsmisega ka ise hakkama saama, NATO on saanud uue hingamise. Ehkki Trump ise võib mõnikord rääkida üsnagi krüpteeritud juttu, on mujal maailmas paljudel teemadel hakatud otse ja selgemalt rääkima. Kapitooliumi mäss näitas aga, et USA vajab ise abi.

2020. aastal, koroonakriisi ajal küsis Trump presidendina pressikonverentsil teadlastelt, et kuidas oleks, kui süstiks inimestesse desinfektsioonivahendit.

Mõnes mõttes meenutab Trump Venemaa kunagist liidrit Boriss Jeltsinit. Ka tema võis käituda väga kaootiliselt, näpistada suvalist inimest kaamerate ees või ähvardada naljatledes tuumapommiga. Teati, et ta ajab üldjoontes õiget asja, anti andeks ning kannatati ära. See kõik lõppes aga Putini ja tänase Venemaaga.