Amet kavandab Põhjasõja-aegset mälestist rikkunud ettevõttele ettekirjutust

Põhjasõja-aegsed muldkindlustused paiknevad Narva läänepiiril ja nende märgatavam osa jääb linnale kuuluva sihtasutuse Narva Linna Arendus maadele.

Oktoobri lõpus hakkas sihtasutus kaitsealusel maal linttraktoritega metsa langetama. Muinsuskaitseameti hinnangul tekitati muldkindlustusele olulist kahju, mille täpsem ulatus selgub pärast arheoloogilisi uuringuid.

"Paikvaatluse põhjal ma saan öelda, et on toimunud kultuurkihi ja struktuuride rikkumine. Ma arvan, et see viib ettekirjutuseni, mis tähendab täiendavaid arheoloogilisi uuringuid, mis on selle maaomaniku või selle, kes siin reaalselt neid töid teostas, kulul. Osaliselt tuleb kindlasti ära viia neid kuhjatud puithunnikuid. Ilmselt on mingil mõistlikul aastaajal põhjust ka tegeleda nende roobaste tasandamisega," selgitas muinsuskaitseameti kaitsekorralduse spetsialist Eero Heinloo.

Narva Linna Arenduse sihtasutus hoiab jätkuvalt madalat profiili ja keeldus "Aktuaalsele kaamerale" kommentaaride andmisest.

Narva linnavalitsus on toimunust teadlik, kuid linnapeal otsest võimu eraõigusliku sihtasutuse üle ei ole. Linnapea Jaan Toots peab juhtunut kohutavaks.

"Lõhuti, nagu te ütlete ka, mälestist, võeti puud maha halastamatult. Lubasid oli võetud ainult 3+3 suure puu mahavõtmiseks, mis segasid bussiliiklust ja selle varjus justkui tehti see väga inetu töö," kommenteeris Toots.

Kokku toimus laastamistöö umbes pooleteisel hektaril, millest kolmandikul asub kaitsealune muldkindlustus. Ajaloolaste hinnangul on Narvas säilinud kaitserajatis haruldane.