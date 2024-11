Teisipäev toob niiske ja sooja õhu

Teisipäeva öösel jõuab Põhja-Eestisse vihmasadu, mis levib lõuna suunas. Ida-Eestis võib sekka tulla lörtsi. Kohati on udu. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2 kuni 8, rannikul 10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 ja +3 kraadi vahel, rannikul on sooja kuni 7 kraadi. Teedel on mitmel pool libedust.

Hommikul sajab Mandri-Eestis mitmel pool vihma, sekka lörtsi. Teed võivad olla veel libedad. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 1 kuni 7, läänerannikul kuni 9 kraadi.

Päeval sajab Kesk- ja Ida-Eestis mitmel pool vihma, Lääne-Eestis on üksikuid sajuhooge. Õhtuks sajuvõimalus väheneb. Kohati püsib udu. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 8, puhanguti 11, rannikul kuni 16 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Sooja on 3 kuni 8, Lääne-Eestis kuni 10 kraadi.

Kolmapäeva öösel võib sadada Ida-Eestis mõnel pool vähest vihma, päev on olulise sajuta. Sooja on öösel 3 kuni 7, rannikul kuni 10 kraadi, päeval on sooja 8 kuni 10 kraadi.

Neljapäev on kohati vähese vihmaga. Öösel on sooja 4 kuni 9, päeval 7 kuni 9 kraadi. Reede on kuivem ja öö eelnevast jahedam, aga plusspoolel, päev toob sooja 7 kuni 10 kraadi.

Laupäev tuleb vähese vihmaga ja mõõdukalt soe.