Zelenski sõnul on lääneriikide sõjaline abi hakanud suurenema

"Me näeme kaitseabi pakettide tarnete kasvu. Olukord suurtükimoonaga on paranenud," kirjutas Zelenski sotsiaalmeediakanalis Telegram pärast nõupidamist sõjaväe ülemjuhatajaga Oleksandr Sõrsküi ja kaitseminister Rustem Umeroviga.

Zelenski avaaldus järgnes sellele, kui ta alles mõni päev tagasi oli kurtnud, et Ukraina on saanud vaid umbes kümnendiku USA kongressis aprillis heaks kiidetud sõjalise abi mahust.

USA teatas hiljuti mitmest suuremahulisest abipaketist Ukrainale. Viimati avalikustati 1. novembril 425 miljoni dollari suurune toetuspakett, mis koosnes laskemoonast, relvadest, sõidukitest ja muust vajaminevast.

Pentagon soovib tarnida Ukrainale kaitseabi enne, kui president Joe Biden jaanuaris ametist lahkub. Kardetakse, et kui vabariiklaste kandidaat ja ekspresident Donald Trump võidab presidendivalimised, võib Washington oma toetust Kiievile vähendada.

Ukraina on lahinguväljal üha keerulisemas olukorras, kuna mobilisatsiooni takerdumise tõttu napib mitte ainult relvastust ja laskemoona, vaid ka sõdureid.

President arutas ka kaitseminister Umeroviga sõjaväele mõeldud droonitarneid, öeldes, et kinnitatud tarneplaanid viiakse ellu. "Andsin kaitseministrile korralduse suurendada Ukraina droonide tellimusi veelgi," ütles Zelenski.

Leedu andis Ukrainale 230 sõidukit

Leedu andis esmaspäeval demineerimiskoalitsiooni raames Ukrainale üle 230 sõidukit ja 240 miinidetektorit.

"Meil on suur au seista teise ees, kui me anname üle esimese partii varustust demineerimiseks, mis hangiti demineerimiskoalitsiooni raames," ütles Leedu kaitseminister Laurynas Kasčiūnas Kiievis.

"Need 230 sõidukit ja 240 miinidetektorit on palju enamat kui lihtsalt tööriistade komplekt. Need sümboliseerivad meie kindlat toetust Ukrainale," ütles ta.

Kasčiūnase sõnul aitab Leedu ka edaspidi kaasa Ukraina sõjalise potentsiaali tugevdamisele.

Ukraina kaitseminister Rustem Umerov tänas omakorda Leedut abi eest, mida on antud alates Venemaa vallandatud täiemahulise sõja algusest 2022. aastal.

"Kahe ja poole aastaga on Leedu andnud Ukrainale sõjalist abi rohkem kui 705 miljoni euro eest ning on võtnud endale kohustuse igal aastal toetada mahus 0,25 protsenti sisemajanduse kogutoodangust. See on oluline panus meie võitlusse, meie ühisesse võitu," ütles ta.

"See koalitsioon loodi Leedu algatusel ja sellega on ühinenud 21 riiki toetamaks meie relvajõude. Mida kauem see kohutav sõda kestab, seda rohkem alasid saastatakse ja mineeritakse," märkis Umerov.