Kaitsevägi koos transpordiametiga varistab Kanama viadukti

"Kanama viadukt on aastakümneid vana ning amortiseerunud ning selle praegune kandevõime, mis on 80 tonni ei võimalda transportida kaitseväetehnikat või eriveoseid, põhjustades paljudele vedajatele probleeme, sest ümbersõidud on pikad ja ebamugavad. Pärast viadukti ümberehitust, kui kandevõime on 360 tonni, saab olukord olema kõikidele kasutajatele palju mugavam," ütles transpordiameti sillaanalüütik Olari Valter.

Transpordiameti teatel vähendab lõhkamine tuntavalt ka lammutustööde pikkust ja sellest tulenevat müra. Liiklejail tuleb lammutustööde ajal arvestada liikluse lühiajalise täieliku peatamisega. Seisaku pikkus on orienteeruvalt 2–3 minutit.

Lõhkamistööde läbiviija kapten Urmas Tonto kaitseväe 1. jalaväebrigaadi pioneeripataljonist sõnas, et kaitseväe pioneeripataljoni üks ülesannetest on vastase edasimineku peatamine või raskendamine ja omade üksuste liikumisvõimaluste tagamine.

"Kanama viadukti varistamine annab meile taas kord väga hea võimaluse praktiseerida reaalse objekti varistamist ning panna proovile üksuse professionaalsus, et olla veelgi paremini valmis sõjaaja ülesannete täitmiseks, toetades samas transpordiametit taristu parandamise juures ühel suurel ja olulisel liiklussõlmel," ütles Tonto.

Koos pioneeripataljoniga võtavad Kanama viadukti lõhkamistööde ettevalmistustest osa Tapal paikneva NATO lahingugrupi Suurbritannia pioneerid ja kaitseliidu Lääne malev.

Liiklussõlme rekonstrueerimistöid teostava GRK Eesti AS projektijuht Lauri Kanarbiku sõnul on see ettevõtte jaoks teine selline varistamise kogemus. "Varistamise ajaks sulgeme lühiajaliselt kogu liikluse Tallinna–Pärnu maantee sellel lõigul ja seepärast tegime eelnevalt ka põhjalikku eeltööd, et valida varistamiseks aeg, mil uuringute järgi on liiklussagedus kõige väiksem," ütles ta.

"Varistamine toimub hilja õhtul ning juba hommikuks on kavas üks maantee sõidusuund saada lammutusprahist vabaks. Peale seda taastame seal liikluse 2+1 sõidurajaga teena," sõnas Kanarbik.

Viadukt on liiklusele suletud alates 4. novembrist, uus viadukt on plaanis avada suve alguses. Seni tuleb liiklejatel arvestada täiendava ajakuluga. Tööde maksumus on 13,8 miljonit eurot.