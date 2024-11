Läti majandusminister kaalub toidu hinna alandamise võimalusi

Iljinska märkis, et võimuliit jätkab ministri pakutud otsuste arutamist novembri teises pooles. Samal ajal jätkab majandusministeerium tööd vajalike seadusemuudatustega.

Ministri ettepanekud näevad ette igapäevase toidukorvi juurdehindluse lae kehtestamise. Ettepaneku sisuks on piirata kaubandusettevõtete tegevusvabadust hinnapoliitika kujundamisel, vahendas BNS.

Samuti tehakse ettepanek kehtestada iga tootekategooria miinimumhind. Selle ettepanekuga nähakse ette igapäevaste tarbekaupade ostukorvi määratlus, mille kohaselt jaekaubandusettevõte on kohustatud pakkuma oma kauplustes igas kaubakategoorias vähemalt üht toodet turu madalaima hinnaga.

Samuti kaalutakse võimalust võtta kasutusele digitaalne hinnavõrdlusriist, mis suurendab jaekaubandusettevõtete vahelist konkurentsi klientide pärast ning avaldab hinnapoliitikale soodsat mõju.

Samuti kaalutakse võimalust keelata müümata jäänud toiduainete hävitamine. Selline keeld julgustaks jaemüüjaid annetama või müüma ülejääke alandatud hinnaga, muutes kauba taskukohasemaks.

Ministri nõunik märkis, et plaan taotleb mitut eesmärki, millest peamine on tagada, et Läti elanikud ei maksaks esmatähtsate kaupade eest üle. Samuti tahetakse kaotada kohalike ja importtoodete hinna erinevus ning korraldada tarneahelas osalejate suhteid nii, et tootjad ei oleks sunnitud müüma kaupu ebamõistlikult madala hinnaga või isegi alla omahinna. Samuti on plaanis aidata suurendada kohaliku toidu osakaalu kauplustes.

Tootjate ja kauplejate suhete tasakaalustamiseks tuleks muuta ebaausate kauplemistavade seadust, selgitades, mis on ebaausad tavad, ja keelata kauplejatel küsida tarnijatelt tootja tootmiskuludest madalamaid või neile lähedasi hindu. Kaubandusettevõtete vastutust seaduse rikkumise eest tuleks omakorda tõsta nelja protsendini netokäibest.