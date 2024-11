Nädal püsib novembri kohta ootamatult soe

Kolmapäeva öö on Lääne-Eestis selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Samas on Ida-Eestis pilvi enam ning enne keskööd võib mõnel pool ka vähest vihma sadada. Paiguti tekib udu. Puhub lääne- ja loodetuul 3 kuni 9, iiliti 13 meetrit sekundis. Õhusooja on 3 kuni 7, rannikul kuni 10 kraadi.

Hommikul on taevas valdavalt pilves, vaid läänerannikul ja saartel on pilvisus vähene ja vahelduv. Ilm on küll sajuta, kuid kohati on udu. Puhub lääne- ja loodetuul 3 kuni 9, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Sooja on hommikul 4 kuni 9 kraadi.

Päev on pilves selgimistega ning olulise sajuta. Tuul puhub läänest ja loodest 5 kuni 11, Liivi lahe piirkonnas ja Virumaa rannikul iiliti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb vahemikku 7 kuni 10 kraadi.

Kui neljapäev on pilves selgimistega ja vihmane, siis reedel taevas selgineb ning päev tuleb sajuta. Nädalavahetusel poeb aga päike taas pilvede taha peitu ning mitmel pool on ka kerget vihma oodata. Kui neljapäeval on sooja keskmiselt 8, reedel isegi 9, siis laupäeval taas 8 ning pühapäeval 7 kraadi.