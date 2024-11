HUR: Ukraina droonid ründasid esmakordselt Vene sõjalaevu Kaspia merel

Oluline kolmapäeval, 6. novembril kell 17.00:

- Luure: Ukraina droonid ründasid esmakordselt Vene sõjalaevu Kaspia merel;

- Sõrskõi sõnul andis Ukraina Kurskis Venemaale ennetava löögi;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 1250 sõdurit;

- Venemaa teatas kahe Ida-Ukraina küla vallutamisest;

- Ukraina saab Saksa-Prantsuse kontsernilt uued iseliikuvad suurtükid

Luure: Ukraina droonid ründasid esmakordselt Vene sõjalaevu Kaspia merel

Ukraina kaitseministeeriumi luurepeavalitsuse (HUR) kamikaze-droonid ründasid esimest korda edukalt Vene vägede sõjalaevu Kaspia merel.

Luure uuendusliku erioperatsiooni tulemusena õnnestus esimest korda kahjustada Venemaa Kaspia mere flotilli, ütlesid HUR-i allikad Interfaxile.

Allikate sõnul toimus kamikaze-droonide rünnak kolmapäeva hommikul.

Reports appeard that two warships were hit in Russian Kaspiysk.



The "Tatarstan" and "Dagestan" missile ships were reportedly damaged in a drone strike on the Caspian Fleet in Dagestan.



Small missile ships of Project 21631 Buyan-M were also damaged. https://t.co/B0Q9QBRJO9 pic.twitter.com/x06v45zlvz