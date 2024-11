Oluline kolmapäeval, 5. novembril kell 10.56:

Sõrskõi sõnul andis Ukraina Kurskis Venemaale ennetava löögi

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi sõnul kavatses Venemaa puhvertsooni loomiseks viia oma väed Põhja-Ukrainasse. Ukraina alustas augustis aga ise piiriülest rünnakut. Sõrskõi rääkis veel, et Venemaa on kolme kuu jooksul kaotanud Kurskis ligi 7905 sõdurit, vigastada on saanud 12 000 sõdurit, vahendas The Kyiv Independent.

Zelenski: loodetavasti toob Trumpi võit Ukraina õiglase rahu lähemale

Ukraina president Volodõmõr Zelenski õnnitles kolmapäeval Donald Trumpi USA valimiste "muljetavaldava võidu" puhul ja avaldas lootust, et presidendiks saades toob ta õiglase rahu Ukrainas lähemale.

"Hindan president Trumpi pühendumust lähenemisele "rahu jõu läbi" maailmapoliitikas. See on just see põhimõte, mis võib praktikas tuua Ukrainas õiglase rahu lähemale," ütles Zelenski sotsiaalmeedias.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 1250 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 702 900 (võrdlus eelmise päevaga +1250);

- tankid 9214 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 18 592 (+11);

- suurtükisüsteemid 20 170 (+20);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1245 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 996 (+0);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 329 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 18 366 (+57);

- tiibraketid 2631 (+2);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 28 333 (+55);

- eritehnika 3587 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Ukraina saab Saksa-Prantsuse kontsernilt uued iseliikuvad suurtükid

Agentuuri andmetel kinnitas KNDS Deutschlandi tegevjuht Ralf Ketzel seda kohalikule meediale antud usutluses.

Ketzel täpsustas, et kontsern toodab liikurhaubitsaid Ukrainale ja veel ühele teisele rahvusvahelisele kliendile.

"Ja loodame peagi saada lepingu Bundeswehri jaoks. Esialgu on see umbes 80 masinat. Esimesed süsteemid tarnime Ukrainasse järgmise aasta aprillis," sõnas Ketzel.

Uudisteagentuur tõi välja, et Saksa-Prantsuse kontsern avas sel aastal Ukrainas filiaali, kus remonditakse Leopard 1A5 ja Leopard 2 MBT tanke ning samuti iseliikuvaid suurtükke PzH 2000 ja Gepard SPAAG.

Samuti teatas kontsern plaanist toota koos Ukraina sõjatööstuskompleksiga 155-millimeetrist suurtükkide laskemoona ja nende varuosi.