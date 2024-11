Trump liigub võidukursil

Valimistulemuse otsustavad kaalukeeleosariigid. Need on Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Põhja-Carolina, Pennsylvania ja Wisconsin.

Trump võitis valimised Põhja-Carolina osariigis, ta saab endale sealsed 16 valijameest. USA meedia prognoosib, et Trump võitis ka Georgias.

Trump juhib praegu veel ka Michiganis, Pennsylvanias ja Wisconsinis. Ka Arizonas ja Nevadas on tema šansid väga head.

Pennsylvania annab 19 valijahäält ja tegemist on ühe kõige olulisema kaalukeeleosariigiga.

Pennsylvanias on praegu loetud ligi 82 protsenti häältest. Trump on seal saanud 51,4 protsenti häältest. USA meedia kirjutab, et Trumpi Florida residentsis käib juba suur pidu.

USA üks suurimaid väljaandeid The New York Times prognoosib, et Trump võidab valimised. Leht on ka eelmiste valimiste ajal prognoosinud, milline kandidaat valimised võidab. New York Times eeldab praegu, et 93 protsendi tõenäosusega võidab Trump.

Leht prognoosib, et Trump pälvib 306 valijamehe toetuse. Võitmiseks ja Valgesse Majja pääsemiseks on vaja vähemalt 270 valijamehe toetust.

USA meedia hindab, et ka üleriigiliselt võib Trump Harrist edestada.

Uudisteagentuur Bloomberg kirjutab, et Kamala Harris ei pea valimispäeva õhtul kõnet, kuid teeb seda päev pärast valimisi. See peegeldab 2016. aastat, kui Hillary Clinton pidas kõne alles järgmisel päeval.