Kuremäe klooster: meilt ei peaks nõudma kiriku seaduse rikkumist

"Pühtitsa klooster on muutunud pantvangiks poliitiliste jõudude kokkupõrkes, mis kokkuvõttes on ohuks tema eksistentsile. Aga nagu Teile peaks teda olema, on klooster ja tema nunnade tegemised olnud alati poliitikavälised," kirjutas kloostri eestseisja, iguumenja Filareta.

"Suhtume suure nõutuse ja kibedusega katsetesse teha meid, Pühtitsa kloostri asukaid, vastutavateks selle eest, mis toimub poliitilisel areenil," lisas ta.

Iguumenja ütles, et riigikogu võttis käesoleva aasta aprillis vastu avalduse, millest tuleneb, et otsest sidet Vene õigeusu kirikuga vaadeldakse kui kallalekippumist Eesti julgeolekule. "Pühititsa kloostri jaoks kõlab see nagu kohtuotsus. Klooster oma nunnadega, kelle keskmine vanus on 60 aastat, muutub Avalduse loogika kohaselt otsekui õõnestustegevust teostavaks, terroristlikuks organisatsiooniks. Nõustugem, et see kõlab absurdselt," märkis iguumenja Filareta.

"Selle ajendiks olid Patriarh Kirilli teatud sõnad. Tahaksime siinkohal ära

märkida, et me ei toeta tema nendes sõnades väljendatud seisukohta, ning meie palve oli, on ja jääb ka edaspidi palveks mitte mingite sõjaliste võitude eest, vaid palveks rahu eest. Klooster on 133 aastat vana. Kogu selle aja jooksul on tema müüride vahel kõlanud palve Eesti heaolu ja õitsengu eest, rahu eest Eestimaal ning Eesti rahva heaolu eest," jätkas iguumenja Filareta.

"Pöördume Teie kui 21. sajandi poliitikute poole, kellel on seljataga möödunud

sajandi kibe kogemus sõdade, riigipoolse vägivalla ja hirmuäratava genotsiidi

ilmingute näol ning kes peaksid, meile vähemalt tundub nii, kõigis oma otsustes

lähtuma inimesest, tavalisest inimesest. Igasugune poliitika puudutab nii

või teisiti inimest – seda enam, kui see poliitika puudutab nii õrna valdkonda kui seda on kiriku ja riigi suhted. Meile tundub, et parlamendisaadikud on inimesed, kes seisavad seaduste järgimise eest ning nad ei peaks nõudma meie käest kiriku seaduse rikkumist," kirjutas iguumenja Filareta.

"Austatud saadikud ja Eesti Kirikute Nõukogu liikmed! Võtke kuulda meie

häält! Juba üle poole aasta juurutatakse Eesti ühiskonnas mõtet kloostrist

lähtuvast ohust Eesti Vabariigile. Meid sunnitakse rikkuma kiriku põhikirja. Meid surutakse põhimõtteliselt õigusruumist välja ning muudetakse heidikuteks, teise sordi inimesteks, kellega võib käituda seaduse- ja kõlblusnõudeid eirates. Kõike toimuvat võib võrrelda vägivallaga, mida lubab endale keegi, kes on kahtlemata tugevam, selle vastu, kes on kahtlemata nõrgem," seisis iguumenja kirjas.

"Kas demokraatlikus riigis on lubatud niivõrd jõhker halvakspanu usulise

organisatsiooni õiguste vastu? Kas teil on ükskõik, mida öeldakse selle kohta

maailmas? Kas see karjuv ebaõiglus, milles te tahes tahtmata osalised olete, ei pane teie südametunnistust piinama? Pöördume teie poole lootusega, et terve mõistus ja armastus Eesti vastu sunnib teid nägema asjade tegelikku olukorda. Jätke meid poliitikast välja! Me soovime olla ainult Kristusega!!! Me palume tungivalt säilitada Pühtitsa Kloostri status quo," kirjutas iguumenja Filareta.

Moskva ja kogu Venemaa patriarhi otsealluvuses tegutsev (st stavropigiaalne) Kuremäe klooster teatas nädal varem vastuses siseministeeriumi palvele lahkuda Moskva patriarhaadi jurisdiktsiooni alt ja loobuda kloostri stavropigiaalsest staatusest, et ei saa seda juriidilistel ega religioossetel põhjustel teha.