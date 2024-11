Otse kell 12: valitsuse pressikonverentsil Läänemets, Kallas, Riisalo

Valitsuse istungi päevakorras on 10 punkti, nende seas riigile kuuluva osaühingu Transpordi Varahaldus osade võõrandamine.

Valitsus otsustas erastada riigile kuuluva lennufirma Nordic Aviation Groupi (Nordica), mille müügiga on seotud ka OÜ Transpordi Varahaldus (TVH) – ettevõte, mis haldab ja rendib Nordicale lennukeid. TVH asutati 2015. aastal, et rahastada ja hallata transpordisektori põhivara investeeringuid.

TVH-l, mille ainuomanik on Eesti riik ning mille osalust haldab kliimaministeerium, on hetkel seitse 88-kohalist Bombardier CRJ900NG tüüpi lennukit, mis on pikaajaliselt renditud Nordicale ning selle tütarettevõttele Regional Jet OÜ-le, mis tegutseb Xfly kaubamärgi all. TVH loodi eesmärgiga toetada Tallinnast väljuvaid lennuühendusi ning omada ja hallata riigi transpordivara, kuid selle põhitegevus on puhtalt äriline.

Nordica erastamisprotsessis tehtud pakkumised on sisaldanud ka huvi TVH ostmise vastu, kuna ostjad soovivad omandada riigi lennundusettevõtted tervikuna. Seetõttu erastatakse TVH koos Nordica valdusfirmaga.