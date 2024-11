Sagedusreservide võimsusturg avaneb 4. veebruaril

Balti süsteemihaldurid on kinnitanud sagedusreservide võimsusturu avamise ning esimese oksjoni kuupäevaks 4. veebruari.

Sagedusreservide võimsusturu avamine on oluline samm Balti elektrisüsteemide sünkroniseerimisel Mandri-Euroopa sagedusalaga. Turu eesmärk on tagada Balti süsteemihalduritele piisavas koguses reserve, et hoida elektrisüsteemi tasakaalus vastavalt Mandri-Euroopa sagedusala nõuetele.

Balti süsteemihaldurid hakkavad ühisel sagedusreservide turul iga päev paindlikelt turuosalistelt hankima sageduse hoidmise reservi (FCR), automaatset sageduse taastamise (aFRR) ja manuaalset sageduse taastamise reservi (mFRR).

Balti süsteemihaldurite vahel efektiivseks reservide jagamiseks hakatakse reservidele broneerima ülekandevõimsust Eesti ja Läti ning Läti ja Leedu piiridel.