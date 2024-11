Galerii: Tallinna Magdaleena lasteaed sai 60 aastat vana maja asemele uue

Magdaleena lasteaed tegutses varem 1964. aastal valminud hoones, mis oli amortiseerunud ja mille ruumiplaneering ei vastanud tänapäeva nõuetele. Seetõttu otsustati vana hoone lammutada ning asemele ehitati kahekorruseline maja, mis sobitub olemasolevasse keskkonda.

Asula tänava poolses küljes annavad majale iseloomu ovaalsed aknad. Peasissepääsu kaarega seina osa on inspireeritud Asula tänava miljööst, kus asuvad sarnase motiiviga korterelamud.

Uude lasteaiahoonesse on projekteeritud üks sõimerühm ja viis lasteaiarühma. Sõimerühma on planeeritud 18 last ja lasteaiarühma 24 last. Sõimerühma mängu- ja magamisala võimaldab sõimerühma vajadusel ümber planeerida tavaliseks rühmaks. Sellel õppeaastal on lasteaias kaks sõimerühma, kolm aiarühma ja üks tasandusrühm.

Maja koosneb tinglikult kolmest osast: rühmaruumidest, saalidest ning õppekorralduse alast. Lamekatusele on paigaldatud päikesepaneelid.

Magdaleena lasteaia uue hoone projekteerisid Projektibüroo OÜ ja Enska OÜ. Maja ehitas OÜ Vanalinna Ehitus.

Abilinnapea Viljar Jaamu sõnul on lasteaedade renoveerimine Tallinna prioriteet ja linnal on kindel plaan haridusasutuste renoveerimisega jätkata. Peagi on plaanis avada veel viis kaasaegset lasteaeda.