Biden lubas tagada rahumeelse võimu üleandmise

Biden kutsus ameeriklasi üles alandama poliitilist temperatuuri ning ütles veel, et USA valimissüsteem on aus, õiglane ja läbipaistev.

Biden ütles neljapäeval, et ta mõistab, et pärast valimisi valitsevad ameeriklaste seas kahetised tunded. Ühtede jaoks oli tegemist võiduga, teiste jaoks kaotusega, vahendas CNN.

"Kampaaniad on konkureerivate visioonide võistlus. Riik valib ühe või teise, me aktsepteerime riigi tehtud valikut," ütles Biden.

"Sa ei saa oma riiki armastada ainult siis, kui võidate. Miski, mida ma loodan, et me saame teha sõltumata sellest, kelle poolt hääletasite, on teineteise nägemine mitte vaenlaste, vaid kaasameeriklastena. Alandage temperatuuri," rääkis Biden.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Bideni kõne ajal valitses roosiaias nukker meeleolu. Samal ajal alustasid mitmed demokraadid juba süüdlaste otsimist. Mõned demokraadid viibutavad näpuga ka Bideni suunas ja leiavad, et ta loobus liiga hilja valimistel osalemisest.

Biden liitub nüüd ühe ametiaja presidentide klubiga. Viimane ühe ametiaja demokraatide partei president oli Jimmy Carter.