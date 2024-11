Reede on kuiv, aga udune

Reedel on ilm sajuta, kuid öösel tekkiv udu püsib mitmel pool ka päeval.

Reede öö on muutliku pilvisusega ja peamiselt sajuta ning mitmel pool udutab. Tuul puhub läänest ja loodest 3 kuni 9, põhjarannikul öö hakul iiliti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 1 kuni 6, rannikul kuni 8 kraadi.

Hommik on pilves, üksikute selgimistega ja endiselt sajuta. On veel ka udu. Puhub valdavalt lääne- ja loodetuul 1 kuni 5, rannikul kuni 8 meetrit sekundis. Õhusoe jääb vahemikku 5 kuni 7, rannikul kuni 9 kraadi.

Päev pilvkattesse muutusi ei too ning udu püsib mitmel pool veel ka ennelõunal. Puhub mõõdukas läänekaare tuul, pärastlõunal rannikul ja saartel puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtul põhjarannikul tuul tugevneb, puhudes 6 kuni 11, iiliti 15 meetrit sekundis. Sooja on kuni 11 kraadi.

Nädalavahetuse kohal on vihmapilved, kuid vihma kogus pole suur. Kui laupäeval sajab vähest vihma vaid kohati, siis pühapäeval juba mitmel pool. Ilm on novembrikuu kohta soe: öine keskmine õhutemperatuur on 5 kraadi, päeval 8 ja 6 kraadi.

Nädala alguses õhusoe langeb veelgi. Esmaspäeval võivad öised kraadid jääda juba taas 0 kraadi lähistele, päeva keskmine tõuseb 5 kraadini ja sajab vähest vihma.

Teisipäev tuleb veel jahedam ning olulise sajuta.