Venemaa korraldas öösel Ukrainale õhurünnakute laine

Oluline reedel, 8. novembril kell 12.55:

- Venemaa rünnakutes Ukrainale hukkus öösel 13 ja sai vigastada 89 inimest;

- Venemaa korraldas Kiievile raketirünnaku;

- Ukrainas hukkus Vene kindral, kelle alluvad rajasid väidetavalt piinalaagri;

- Forbes: venelased alustasid Trumpi rahuplaani tõttu pealetungi Kurski oblastis;

- Vene meedia teatas droonirünnakust Venemaal Saraatovis asuvale naftatöötlemistehasele;

- Zaporižžjas sai Venemaa õhulöögis surma üheksa inimest;

- USA ei näe Putini huvi läbirääkimisteks sõja lõpetamise üle;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 1400 sõdurit.

Venemaa rünnakutes Ukrainale hukkus öösel 13 ja sai vigastada 89 inimest, teatasid piirkondlikud võimud reedel.

Vene väed ründasid Zaporižžjat, tappes üheksa inimest, sealhulgas üheaastase lapse. Rünnakus sai vigastada 42 inimest.

Venemaa ründas linna viis korda juhitavate õhupommidega. Rünnak hävitas osaliselt kortermaja, mitu maja ja kahjustas vähihaiglat

Donetski oblastis Kramatorski rajoonis tapsid Vene väed kaks ja vigastasid kuut inimest. Rünnakud kahjustasid viit kõrghoonet, üheksat maja ja kahte administratiivhoonet, teatas kuberner Vadõm Filaškin.

Venemaa väed korraldasid Odesa oblasti lõunaosas massilise droonirünnaku, milles hukkus üks ja sai vigastada kaheksa inimest. Kuberner Oleh Kiper ütles, et 91-aastasel naisel tekkis äge reaktsioon stressile.

Hersoni oblastis ründas Venemaa 16 asulat, sealhulgas Hersoni oblastikeskust. Kohaliku sõjaväeadministratsiooni teatel hukkus rünnakutes üks ja sai vigastada kolm inimest.

Venemaa ründas reede varahommikul Harkivi linna, tabades elumaja. Rünnakus sai vigastada 25 inimest. KAB juhitav õhupomm tabas Harkivi Saltivskõi linnaosas 12-korruselist kortermaja, põhjustades tulekahju ja hävitades mitu korrust, ütles Harkivi linnapea Ihor Terekhov.

Harkivi oblastis sai Kozatša Lopani külas vigastusi 19-aastane mees. Kuberner Oleh Syniehubovi sõnul kahjustasid Venemaa väed raketiheitja mürskudega elumaja.

Vene väed ründasid üleöö Kiievit ja seda ümbritsevat oblastit droonide ja raketiga.

Kiievi oblastis said rusude allakukkumise tõttu erineva raskusastmega vigastusi neli meest. Kõik nad viidi haiglasse, teatas piirkonnapolitsei.

All evening and night, terrorists attacked our cities and communities with missiles, drones, and guided aerial bombs, targeting the Odesa, Kharkiv, and Kyiv regions. In Kharkiv, as of now, more than 20 people have been reported injured, including an infant. Residential buildings… pic.twitter.com/PwufWwYHR6 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 8, 2024

Vene väed ründasid reede öösel Kiievit ja seda ümbritsevat oblastit droonide ja raketiga, teatasid kohalikud võimud.

Kui Venemaa droonirünnakud Kiievi ja teiste Ukraina linnade vastu on viimastel kuudel kasvanud, siis rakettide kasutamine õhurünnakutes on oluliselt vähenenud.

Eksperdid on varem väljaandele The Kyiv Independent öelnud, et see võib olla õhutõrje mahasurumise taktika enne suurt raketirünnakut, mis on suunatud riigi niigi räsitud energiataristu pihta.

Seoses lähenevate Vene droonidega kõlas Kiievis õhurünnaku häire alates neljapäeval õhtust kuni reede hommikul kella 7.30-ni.

Ukraina õhujõud teatasid kohaliku aja järgi kella 5.30 paiku pealinna suunas lendavast raketist. Ukraina väed ei täpsustanud, mis tüüpi raketiga oli tegu.

Venemaa rakette pole Kiievi lähedal ega kohal alla lastud alates 2024. aasta oktoobri algusest.

Kohalike võimude teatel ei tabanud ükski droon ega ka rakett sihtmärki, samal ajal kui allatulistatud õhusihtmärkide rusud kahjustasid Kiievi oblastis hooneid ja vigastasid tsiviilisikuid.

Kiievi oblastis said neli meest erineva raskusastmega vigastusi. Kõik nad viidi haiglasse, üks neist on raskes seisundis, teatas piirkonnapolitsei.

Rünnakus said kahjustada kuus maja ja neli autot.

Reede hommikuse seisuga ei olnud Kiievi linna kohalikud võimud teatanud kahjudest ega ohvritest.

Ukrainas hukkus Vene kindral, kelle alluvad rajasid väidetavalt piinalaagri

Vene kindralmajor Pavel Klimenko juhtis Aleksandr Zahhartšenko nimelist 5. üksik Donetski motolaskurbrigaadi. Aruanded näitavad, et tema brigaadi sõdurid tapsid 2024. aasta aprillis Venemaa propaganda heaks töötanud ameeriklase Russell Bentley.

Klimenko õed ja sugulased kinnitasid tema hukkumise.

Klimenko oli pärit Venemaalt Stavropolist. Ta teenis enne 2022. aastat Krimmis. Selle aasta mais ülendati ta kindralmajoriks.

Telegrami kanali Astra uurimine näitas, et Klimenko alluvad pidasid Donetskis mahajäetud kaevanduses koonduslaagrilaadset piinamisasutust. Väidetavalt piinati seal sõdureid, et sundida neid oma ülemustele üle andma oma palka ja vigastuste hüvitusi. Väidetavalt sunniti seal ka raskete vigastustega sõdureid piinamise teel lahinguväljale tagasi pöörduma.

Pavel Klimenko Autor/allikas: X kuvatõmmis

Väljaanne Važnõje Istorii teatas, et Kilmenko surm on 13. kinnitatud Vene kindrali surmajuhtum täiemahulises sõjas Ukraina vastu.

Forbes: venelased alustasid Trumpi rahuplaani tõttu pealetungi Kurski oblastis

Vene väed alustasid neljapäeval Põhja-Korea sõdurite toetusel pealetungi Ukraina positsioonidele Kurski oblastis. Forbesi analüütik David Axe ütles, et sellise kiirustamise üheks põhjuseks võis olla Donald Trumpi niinimetatud rahuplaan, millest lääne meedia varem kirjutas.

Axe selgitas, et üks Trumpi ettepanekutest on, et Ukraina ja Venemaa lepiksid kokku relvarahus praegusel rindejoonel, kuid see hõlmaks lisaks Lõuna- ja Ida-Ukrainale ka Venemaa Kurski piirkonda.

"Kui Trumpi plaan tegelikult toimiks, siis Venemaa loobuks tegelikult 270 ruutmiili (430 ruutkilomeetri) suurusest Venemaa territooriumist vastutasuks umbes 20 protsendi Ukraina ala vastu. See on 45 000 ruutmiili (72 000 ruutkilomeetrit) , mille Venemaa hõivaks," kirjutab Axe, märkides, et Putin ilmselgelt ei oleks sellise vahetusega rahul.

Axe märkis, et Vene 810. merejalaväebrigaad, millega olid liidetud ka Põhja-Korea sõdurid, sai neljapäeval katsel rünnata Ukraina vägesid Kurskis purustavalt lüüa.

Ukraina andmetel saatsid venelased lahingusse 14 soomustransportööri, millest kümme hävis või sai kahjustada. Samas märgib Axe, et need soomustransportöörid mahutavad kuni kümme sõdurit, mis tähendab, et 810. merejalaväebrigaad võis kaotada kokku 140 inimest, kuigi on võimalik, et mitmed neist pääsesid.

Axe lisas, et Kreml on valmis ohverdama tuhandeid elusid, püüdes tagasi võtta Kurski alasid. Kuid sellest on kasu vaid siis, kui Trumpi plaan ellu viiakse.

Vene meedia teatas droonirünnakust Venemaal Saraatovis asuvale naftatöötlemistehasele

Vene meedia teatas, et pärast droonirünnakut puhkes põleng Venemaal Saraatovi linnas asuvas naftatöötlemistehases.

Reede varahommikul ründas Ukraina droon Venemaa linna Saraatovi, teatas kohalik kuberner Ruslan Busargin.

Busargini sõnul lasi õhutõrje drooni linna kohal alla ja Zavodski rajoonis asuvasse tööstuspiirkonda langesid rusud. Ta ei teatanud ohvritest ega kahjudest.

Linnas asub Saraatovi naftatöötlemistehas, mis kuulub riiklikule naftaettevõttele Rosneft. Tehas asub linna Zavodski rajoonis.

Venemaa kaitseministeeriumi raporti kohaselt hävitati ja toodi öösel alla 17 Ukraina drooni. Saraatovi oblasti kohal tulistati väidetavalt alla kuus drooni.

Saraatov on linn Edela-Venemaal, mis asub Ukraina piirist ligi 1500 kilomeetri kaugusel.

See pole esimene kord, kui droonid Saraatovi oblastit ründavad – väidetavalt tabasid droonid oblastit ööl vastu 26. augustit. Väidetavalt sai toona rünnakus vigastada vähemalt neli tsiviilisikut.

Russian media report a fire at an oil refinery in Russian Saratov after a drone attack.



Waiting for more information. pic.twitter.com/oLyp7ZSlU5 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 8, 2024

Zaporižžjas sai Venemaa õhulöögis surma üheksa inimest

Lõuna-Ukrainas Zaporižžja linnas sai Ukraina päästeameti teatel Venemaa õhurünnakus surma vähemalt üheksa ja haavata 42 inimest, sealhulgas lapsed

Linnas, kus enne sõda elas üle 700 000 inimese, sai lisaks kannatada haigla. Zaporižžja asub Vene vägede lähimatest positsioonidest 35 kilomeetri kaugusel.

Donetski oblastis hukkus elumaja tabanud Venemaa õhulöögis kaks inimest ja vigastada viis.

Eelneval ööl tabas Ukrainat, muu hulgas pealinna Kiievit droonirünnakute laine.

Moskva on viimastel päevadel hoogustanud rünnakuid Zaporižžja oblasti vastu. Donetski oblastis on Vene väed viimasel ajal lääne suunas edasi tunginud.

Venemaa režiim on pikka aega väitnud, et on annekteerinud mõlemad oblastid, kuigi ei kontrolli neid täielikult.

USA ei näe Putini huvi läbirääkimisteks sõja lõpetamise üle

Ühendriigid ei näe tõendeid selle kohta, et Venemaa president Vladimir Putin oleks valmis pidama läbirääkimisi Ukraina vastu vallandatud sõja lõpetamiseks mitte üksnes tema enda tingimustel, vahendas portaal Unian USA välisministeeriumi kõneisiku Matthew Milleri sõnu.

Miller märkis, et Putin pole valmis loobuma kavatsustest Ukraina vallutada.

"Me ei näe mingeid tõendeid selle kohta, et Putin on valmis loobuma oma nõudmisest jätkata Ukraina territooriumi hõivamist," lausus Miller.

Miller väljendas veendumust, et Putin nõustub läbirääkimistega, kus ta saab "kõik, mida tahab, ja Ukraina ei saa midagi, millele tal on ÜRO põhikirja alusel õigus".

Need ei ole läbirääkimised, millest Ukraina president Volodõmõr Zelenski oleks huvitatud ega peakski olema huvitatud, rõhutas Miller.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 1400 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 705 880 (võrdlus eelmise päevaga +1580);

- tankid 9233 (+9);

- jalaväe lahingumasinad 18 661 (+49);

- suurtükisüsteemid 20 226 (+32);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1245 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 996 (+0);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 329 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 18 526 (+118);

- tiibraketid 2631 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 28 495 (+84);

- eritehnika 3692 (+6).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.