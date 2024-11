Zaporižžjas sai Venemaa õhulöögis surma neli inimest

Linnas, kus enne sõda elas üle 700 000 inimese, sai lisaks kannatada haigla. Zaporižžja asub Vene vägede lähimatest positsioonidest 35 kilomeetri kaugusel.

Donetski oblastis hukkus elumaja tabanud Venemaa õhulöögis kaks inimest ja vigastada viis.

Eelneval ööl tabas Ukrainat, muu hulgas pealinna Kiievit droonirünnakute laine.

Moskva on viimastel päevadel hoogustanud rünnakuid Zaporižžja oblasti vastu. Donetski oblastis on Vene väed viimasel ajal lääne suunas edasi tunginud.

Venemaa režiim on pikka aega väitnud, et on annekteerinud mõlemad oblastid, kuigi ei kontrolli neid täielikult.

USA ei näe Putini huvi läbirääkimisteks sõja lõpetamise üle

Ühendriigid ei näe tõendeid selle kohta, et Venemaa president Vladimir Putin oleks valmis pidama läbirääkimisi Ukraina vastu vallandatud sõja lõpetamiseks mitte üksnes tema enda tingimustel, vahendas portaal Unian USA välisministeeriumi kõneisiku Matthew Milleri sõnu.

Miller märkis, et Putin pole valmis loobuma kavatsustest Ukraina vallutada.

"Me ei näe mingeid tõendeid selle kohta, et Putin on valmis loobuma oma nõudmisest jätkata Ukraina territooriumi hõivamist," lausus Miller.

Miller väljendas veendumust, et Putin nõustub läbirääkimistega, kus ta saab "kõik, mida tahab, ja Ukraina ei saa midagi, millele tal on ÜRO põhikirja alusel õigus".

Need ei ole läbirääkimised, millest Ukraina president Volodõmõr Zelenski oleks huvitatud ega peakski olema huvitatud, rõhutas Miller.