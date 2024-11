Vabariiklased võitsid Pennsylvania senativalimised

Vabariiklased saavutasid viimastel valimistel kontrolli USA senati üle ning hiljuti selgus, et partei võitis ka Pennsylvania osariigis toimunud senativalimised. See tähendab, et vabariiklastel on järgmises senatis vähemalt 53 kohta.

Uudisteagentuur AP prognoosis, et vabariiklane David McCormick alistas Pennsylvanias demokraadist senaatori Bob Casey. Kui oli loetud 99 protsenti häältest, siis vabariiklane edestas demokraati ligi 30 000 häälega. 59-aastane McCormick sai 49 protsenti häältest, Casey sai 48,5 protsenti häältest, vahendas The Wall Street Journal.

Vabariiklased on võitnud juba Lääne-Virginia, Montana ja Ohio senativalimised. McCormicki võit Pennsylvanias tähendab nüüd seda, et vabariiklastel on järgmises senatis vähemalt 53 kohta. Jagamata on veel Arizona ja Nevada kohad.

Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et McCormicki võit teeb tulevase Trumpi administratsiooni elu lihtsamaks. 53 kohta tagab, et Valge Maja saab ülemkojas läbi suruda oma seadusi, nende hulgas ka ulatusliku maksukärbete paketi.

Tulevane Trumpi administratsioon ei pea enam muretsema, et üks või kaks vabariiklast liituvad demokraatidega ning takistavad Valge Maja poolt välja käidud seaduste vastuvõtmist.

Senat kinnitab ametisse ministrid ning föderaalametnikud, sealhulgas kohtunikud, ning ratifitseerib välislepingud, mis tähendab, et kui senat on presidendiga opositsioonis oleva partei kontrolli all, võib ta tugevalt takistada riigipea poliitilist tegevust.

Senat koos kongressi alamkoja esindajatekojaga kinnitab seadused, kusjuures seadusi võivad algatada mõlemad kojad, ainult maksudega seotud eelnõusid senat algatada ei saa, kuid võib esindajatekoja algatatud eelnõude puhul parandusettepanekuid teha.

Praeguses senati koosseisus on demokraatidel vabariiklaste ees enamus häältega 51-49.