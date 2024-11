WSJ: Trump suutis latiinode ja noorte valijate seas toetust suurendada

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA endine ja ka järgmine president Donald Trump suutis laiendada vabariiklaste valijabaasi ning läheb seetõttu ka tagasi Valgesse Majja. Trump suutis seekord kõnetada latiinosid ja noori valijaid, kes olid mures majanduse ja ka sisserände pärast.

Viimaste aastakümnete jooksul oli Ameerika poliitmaastikul levinud pigem trend, et vabariiklased suudavad edu saavutada ainult valgete valijate seas.

Viimastel aastatel on aga vabariiklased ja Trump suurendanud toetust latiinode seas, samuti moodustavad erakonna toetusest üha suurema osa mustanahalised valijad. Ka noorte meeste seas naudib Trump üha suuremat populaarsust.

Varem olid need valijagrupid koondunud demokraatide selja taha, Trump lõi nüüd USA poliitilisel maastikul kaardid segamini.

Latiinod on nüüd ka üks USA suurimaid valijagruppe ja Trump suudab neid üha paremini kõnetada. Ta kogus viimastel valimistel 42 protsenti latiinode häältest, 2020. aastal oli toetus 35 protsenti ja 2016. aastal kõigest 28 protsenti.

Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et Trump on leidnud hea viisi latiinodega suhtlemiseks. Ta kohtleb neid nagu oma teisi valijaid, kes muretsevad elukalliduse tõusu pärast ning soovivad karmimat piiripoliitikat. Töölisklassi kuuluvate valijate jaoks ei ole identiteedipoliitikaga seotud küsimused kõige tähtsamad.

Konservatiivset poliitikat toetava ja latiinosid esindava grupi Libre Initiative juht Daniel Garza ütles, et seoses kehva majanduse ja illegaalse sisserände kasvuga pole töölisklass praeguse juhtimisega rahul.

"Nad lükkasid tagasi selle professionaalse poliitilise klassi, mis on neile peale surunud tegevuskava, mis ei vasta nende prioriteetidele," ütles Garza.

Septembris näitas mõttekoja Pew Research Center uuring, et 80 protsenti latiinodest oli mures toiduainete ja tarbekaupade hinna pärast. 77 protsenti latiinodest oli mures kõrgete eluasemekulude pärast. Paljude latiinode jaoks oli seetõttu hinnatõus valimiste võtmeteema.

"Ma hoolin tugevast majandusest. Kui Trump oli president, oli autokütuse hind madalam," ütles New Yorgis tegutsev väikeettevõtja Diego Ballesteros.

New Yorgi Queensi linnaosas tegutsev juuksur Gerardo Peralta ütles, et Kamala Harris rääkis pidevalt, et Trump on halb inimene. "Kuid ta ei pakkunud meile kunagi konkreetset majanduspoliitikat," ütles Peralta.

Paljud latiinod muretsevad veel, et immigratsioon on kontrolli alt väljunud, kuna Joe Bideni administratsiooni ajal süvenes USA lõunapiiril piirikriis veelgi. Seetõttu vaatavad ka Texase osariigis elavad latiinod üha rohkem vabariiklaste poole.

"Minu isa oli Mehhikost pärit illegaalne sisserändaja. Ma tunnen kaasa neile inimestele, kes tahavad siia tulla. Aga nüüd tuleb siia üha rohkem inimesi, nad tulevad kõikjalt maailmast, näiteks Hiinast ja Aafrikast. Meil pole õrna aimugi, kes siia tuleb. See pole lihtsalt ohutu," ütles Texases elav 30-aastane Trumpi valija Enrique Sanchez.

Samuti suutis Trump sel korral enda selja taha koondada palju noori meessoost valijaid. Ta kasutas ära noorte meeste maskuliinsemat külge nagu huvi võitlusspordi ja krüptovaluuta vastu. Lisaks esines Trump ka korduvalt eeskätt meestele mõeldud taskuhäälingutes.

Telejaama NBC lävepakuküsitluste põhjal hääletas Trumpi poolt 54 protsenti meestest, 2020. aasta valimistel toetas teda 51 protsenti.

Kuid eriti väärib tähelepanu vanuserühm 18 kuni 29 eluaastat, millest valis vabariiklaste kandidaati 49 protsenti meestest – antud tõik lõhkus pildi arvamusest, et noored kalduvad pigem demokraatide poolele.

Alla 45-aastastest mustanahalistest meestest andis Trumpile hääle 30 protsenti, mida on kaks korda rohkem kui 2020. aastal. See võttis järjekordse tüki demokraatide traditsioonilisest valijabaasist.