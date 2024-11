Nädalavahetus tuleb veel soe, siis hakkab temperatuur langema

Kui ööl vastu laupäeva on veel madalrõhkkonna survet tunda, siis päeval laieneb lõuna poolt kõrgrõhkkonna serv üle Läänemere Põhja-Soomeni. Õhumass on jätkuvalt soe, taevas püsib ööpäevaringselt pilves ning päeval on ka vihmasagaraid oodata.

Öö vastu laupäeva on pilves selgimistega ja sajuta, kuid kohati on udu. Puhub edela- ja läänetuul kiirusega 3 kuni 9, iiliti 12, põhjarannikul 7 kuni 13, iiliti kuni 18 meetrit sekundis. Õhusooja on 3 kuni 8 kraadi.

Hommik tuleb pilvine ja peamiselt sajuta ning vaid mandri siseosas on paiguti veel udu. Puhub valdavalt lääne- ja loodetuul 3 kuni 8, iiliti 12, põhjarannikul kuni 11, iiliti 17 meetrit sekundis. Sooja on oodata 5 kuni 8 kraadi.

Ka päeval on taevas valdavalt pilves ning kohati võib ka vähest vihmas sadada. Tuul puhub läänest ja loodest 3 kuni 8, iiliti 11, põhjarannikul 5 kuni 11, ennelõunal iiliti kuni 15 meetrit sekundis. Pärastlõunal tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur jääb vahemikku 6 kuni 9 kraadi.

Taevas püsib pilves ka pühapäeval ning mitmel pool rabistab vihma. Samal kursil, ent hõredamate vihmasadudega tuleb esmaspäev.

teisipäevast alates esineb pilvises taevas ka selgimisi. Kui sel päeval on paiguti veel vähest vihma oodata, siis kolmapäev tuleb juba olulise sajuta. Õhutemperatuur on aga languses. Kui pühapäeva öösel on sooja keskmiselt 5 ning päeval 6, siis kolmapäeva öösel juba vaid 0 ning päeval 3 kraadi.