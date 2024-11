Saaremaal oli kaks päeva võim noorte käes

Saaremaa vallajuhid, volikogu esimees ja vallavanem, olid neljapäeva hommikul pisut mõtlikumad. Nad teadsid, et loetud minutite pärast peavad nad oma võimu Saaremaa vallas vabatahtlikult üle andma noortevolikogule.

"Kahe järgneva päeva jooksul saavad noored komisjonides koostada erinevaid eelnõusid, mille läbi nad saavad Saaremaa valla eluolu enda silma järgi ringi korraldada. Need eelnõud edastame volikogule, kes saab need üle vaadata ning võib-olla sünnib neist midagi, mis pärast ka ellu viiakse," lausus Saaremaa noortevolikogu esimees Lenna Haandi.

See kõik toimus neljapäeval. Reede hommikul kell 10 oli Kuressaare raekoja volikogu saal istungiks ettevalmistatud, tööd komisjonides tehtud ja päevakorda võeti neli punkti. Saaremaa meeste tervis, haridusvaldkonna küsimused, parvlaeva ühendused ja noortekeskuse töö.

"Volikogu istungeid ma olen vaadanud palju, ise siin kohal käinud ja ka siin kõnepuldis rääkinud. Ja tegelikult see autoriteet, mis mulle selle haamriga antud, on tegelikult väga, väga suur. Ja see vastutus on ka tegelikult olemas," ütles Haandi.

Noorte ja volikogu väljaöeldud seisukohad erinesid nii mitmeski asjas praeguse vallavõimu poliitikast

"Tuli lauale uuesti ka sillaehituse teema. Uue põlvkonnaga see teema tuleb meile jälle uuesti , nii et püsiühenduse teema ei ole selles mõttes veel lõppenud," ütles Saaremaa vallavolikogu esimees Jaanus Tamkivi.

Volikogu esimees lubas, et koostöö noortevolikoguga saab ka edaspidi toimuma ja noortevolikogu istungi materjalid ja seisukohad edastatakse kõikidele Saaremaa vallavolikogu liikmetele seisukoha võtmiseks.