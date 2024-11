Katar loobus Gaza relvarahu vahendamisest

Riik on jõudnud ka järeldusele, et Hamasi poliitiline büroo Dohas ei täida enam oma eesmärki, lisas ametnik. Sellega andis Katar tõsise moraalse löögi Palestiina terrorirühmitustele, mille kõrgeimad juhid on Iisrael konflikti käigus tapnud.

Katar on koos USA ja Egiptusega mänginud peamist rolli seni viljatute läbirääkimiste voorudes, et saavutada vaherahu juba aasta kestnud Gaza sõjas, mis algas, kui Hamasi võitlejad tungisid 7. oktoobril 2023 Iisraeli ning tapsid seal üle tuhande inimese ja võtsid paarsada pantvangi. Viimases läbirääkimistevoorus oktoobri keskel ei õnnestunud taaskord kokkuleppele jõuda, kuna Hamas lükkas lühiajalise relvarahu ettepaneku tagasi.

"Katarlased on konflikti algusest peale öelnud, et nad saavad olla vahendajaks vaid siis, kui mõlemad pooled näitavad üles tõelist huvi lahenduse leidmise vastu," ütles ametnik, lisades, et Katar teavitas oma otsusest Hamasi, Iisraeli ja USA administratsiooni.

Reedel sai avalikuks, et USA survestab Katari, et see saadaks riigist välja Hamasi esinduse, kuna rühmitus lükkas tagasi viimase ettepaneku saavutada relvarahu ja pantvangilepe.

"Pärast korduvate pantvangide vabastamise ettepanekute tagasilükkamist ei tohiks selle juhid olla enam teretulnud ühegi Ameerika partneri pealinnas. Tegime selle Katarile selgeks pärast seda, kui Hamas keeldus nädalaid tagasi tehtud järjekordsest pantvangide vabastamise ettepanekust," ütles anonüümsust palunud kõrge USA ametnik.

Katar esitas seejärel, kümmekond päeva tagasi, Hamasi juhtidele nõude lahkuda, ütles ametnik. Washington on Katariga suhelnud selle üle, millal rühmituse poliitiline kontor sulgeda, ja teatas Dohale, et nüüd on õige aeg.

Kolm Hamasi ametnikku eitas, et Katar oleks Hamasi juhtidele öelnud, et nad pole enam riiki teretulnud. Katari välisministeeriumi pressiesindaja ei vastanud kohe Reutersi kommentaaripalvele.

Oli ebaselge, kas katarlased andsid Hamasi liidritele konkreetse tähtaja riigist lahkumiseks.